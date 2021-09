Veste importantă primită de la judecători de iubitul Andreei Marin! Adrian Brîncoveanu e consul în Libia

Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu formează un cuplu din 2017, ”Zâna” fiind cu 10 ani mai în vârstă decât partenerul ei. La începutul relației, pentru a fi alături de alesul ei, (46 de ani) a trebuit să meargă de mai multe ori în Africa, Adrian fiind consulul României în Libia.

”Cred că, de fapt, pe noi ne-a unit suferința. Fiecare pierduse un om drag extrem de apropiat. Eu, pe tatăl meu. Și în felul ăsta ne-am apropiat, vorbind despre lucruri dureroase și grele pentru noi. N-a fost dragoste la prima vedere. Lucrurile au venit în timp și, cred eu, într-un mod sănătos”, a dezvăluit Andreea Marin câte ceva din începutul idilei cu Adrian.

Iubitul Andreei, proces cu o vecină

Acum aproape doi ani, iubitul Andreei Marin, altfel un personaj discret, a trebuit să apară în fața judecătorilor, într-un proces în care contesta dreptul unei vecine de a modifica incinta imobilului în care locuiau amândoi.

”Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul BRÎNCOVEANU ADRIAN în contradictoriu cu pârâta C. EUGENIA. Obligă pârâta să desființeze camera creată în podul imobilului situat în București, inclusiv scara de acces către pod, fereastra creată în acoperiș și instalațiile aferente camerei, precum și să refacă continuitatea planșeului de lemn de peste etaj și acoperișul, acestea urmând a fi aduse în starea anterioară efectuării lucrărilor de construcție de către aceasta”, se amintea în hotărâre.

”Obligă pârâta să desființeze pereții de închidere ai balconului imobilului situat în București și să refacă structura inițială din lemn. Obligă pârâta să readucă spațiile WC 6 și camera de baie nr. 5 din imobilul situat în București, astfel cum au fost identificate în raportul de expertiză întocmit în cauză, în starea anterioară efectuării modificărilor”, stabiliseră magistrații.

”Obligă pârâta să igienizeze zonele”

”Obligă pârâta să ridice toate bunurile depozitate de aceasta în părțile comune ale imobilului situat în București și să igienizeze zonele în care acestea au fost depozitate.

Autorizează reclamantul să procedeze la îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina pârâtei, pe cheltuiala acesteia, în cazul în care pârâta nu se conformează obligațiilor stabilite în termen de 60 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri”, așa suna hotărârea din ianuarie 2020 a judecătorilor, una favorabilă lui .

Adrian Brîncoveanu a obținut executarea silită a vecinei

Deși se părea că incidentul a fost rezolvat, vecina lui Adrian Brîncoveanu nu a respectat hotărârea instanței, pentru că – la începutul lunii iunie anul curent – Judecătoria Sectorului 2 a aprobat executarea silită a femeii, iubitul Andreei Marin fiind în rolul ”creditorului”.

”Complet: Cameră de Consiliu – 8, Solutia pe scurt: Admite cererea. Încuviinţează executarea silită. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 02.06.2021. Document: Încheiere – de executare silită, 02.06.2021”, notau judecătorii.

“E sufletul meu pereche. Am trecut și prin greu, am trăit mult timp la distanță și, până acum, le-am depășit pe toate, am traversat și momente de fericire unice, de neuitat pentru o viață, în acești trei ani de când suntem împreună”, declara fericită Andreea Marin, acum un an. Recent, vedeta și iubitul Adrian au fost într-o vacanță de vis în Italia, unde s-au intersectat cu celebrul cuplu Jennifer Lopez – Ben Affleck.