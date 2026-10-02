Sport

Veste majoră pentru Daniel Bîrligea, anunțat titular în Polonia – România

Aflat momentan la naționala României, unde a rămas singura variantă de atacant după accidentarea lui Louis Munteanu, Daniel Bîrligea a primit o veste majoră din Italia.
Bogdan Mariș
02.10.2026 | 20:07
Veste majora pentru Daniel Birligea anuntat titular in Polonia Romania
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Daniel Bîrligea (26 de ani) ar putea fi titular în partida Napoli - Frosinone. FOTO: Hepta
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Daniel Bîrligea (26 de ani) a evoluat foarte puțin după sosirea la Frosinone, deoarece principalul său concurent pe post, Antonio Raimondo, a avut un start excelent de sezon, cu 4 goluri marcate în primele 5 etape din Serie A. Presa din Italia a anunțat că acesta s-a accidentat la un antrenament și va lipsi în următoarea perioadă.

Daniel Bîrligea, titular contra lui Napoli? Rivalul său pentru un loc în primul 11 s-a accidentat

În contextul în care Raimondo va lipsi, antrenorul Massimiliano Alvini îi va avea ca variante pentru postul de atacant pe Daniel Bîrligea și Tomas Bobcek, fotbalist achiziționat în startul sezonului pentru 10.7 milioane de euro. Din nefericire pentru antrenorul lui Frosinone, acesta nu i-a putut testa pe cei doi în partida amicală disputată vineri contra lui Benevento, câștigată cu 2-1, deoarece ambii se află la echipele naționale: Bîrligea evoluează pentru România, iar Bobcek pentru Slovacia. De altfel, fostul atacant al FCSB este anunțat titular în duelul cu Polonia de la Varșovia.

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Așadar, săptămâna premergătoare meciului cu Napoli, programat pe 10 octombrie, va fi una foarte importantă pentru Bîrligea și Bobcek, care se vor lupta pentru un loc de titular. „Cei doi atacanți vor reveni înainte de meciul cu Napoli. Lotul este așteptat să se reunească abia marți sau miercuri, odată cu revenirea celorlalți internaționali. Prin urmare, timpul de lucru va fi limitat.

Antrenorul va avea la dispoziție puține ședințe de pregătire pentru a evalua starea fizică a celor doi jucători, pentru a determina cine oferă cele mai multe garanții și, mai ales, pentru a testa variantele ofensive. (…) Înlocuitorul pentru postul de număr 9 rămâne de stabilit”, au notat cei de la Tutto Frosinone.

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Cum arată programul lui Frosinone în octombrie

Frosinone a avut un start excelent de sezon în Serie A. Gruparea la care evoluează Daniel Bîrligea a strâns 10 puncte în primele 5 etape, reușind să învingă Fiorentina, Venezia și Como. În octombrie, nou-promovata va avea un program complicat, urmând să întâlnească mai multe echipe puternice ale campionatului italian:

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  • 10 octombrie, 21:45: Napoli – Frosinone
  • 15 octombrie, 21:45: Frosinone – Sassuolo
  • 25 octombrie, 16:00: Atalanta – Frosinone
  • 29 octombrie, 19:30: Frosinone – Lecce
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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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