Veste mare în showbiz. O frumoasă prezentatoare este însărcinată

Vin vești mari din lumea televiziunii. O frumoasă prezentatoare TV este însărcinată. Este vorba de Laura Micovschi, moderatoarea jurnalului de știri de la Antena Stars.

Vedeta a fost întotdeauna o fire mai discretă, cu puține apariții mondene și o prezență nu foarte constantă pe rețelele de socializare. Ea a reușit să păstreze departe de ochii lumii sarcina, deși, potrivit Spynews, jurnalista ar fi gravidă în șase luni.

Laura Micovschi este căsătorită de mai bine de cinci ani cu un polițist, Cosmin Andreica. Cei doi au o relație care datează de aproximativ un deceniu și jumătate, iar gândul că vor deveni păriți îi duce în culmea fericirii.

Cu toate că sarcina frumoasei prezentatoare este avansată, aceasta arată împecabil și nu s-a îngrășat deloc. Nu-i de mirare că nimeni nu și-a dat seama că Laura urmează să devină mamă.

Laura Micovschi și soțul acesteia, Cosmin Andreica, formează un cuplu solid și s-au cunoscut de pe vremea liceului. Ambii sunt firi discrete și nu fac publice prea multe detalii ale relației dintre ei.

Cu toate acestea, cu ceva timp în urmă, cei doi au fost invitați într-o emisiune de la Antena 1, unde frumoasa prezentatoare a povestit cum s-au cunoscut și debuturile poveștii lor de dragoste.

„Am făcut 13 ani de relație. Sper să fie cu noroc . Ne inspirăm reciproc. El mi-a facut supriza(n.r că va urma cariera de polițist). Eu l-am cunoscut când era în clasa a noua la teologie și s-a transferat în clasa mea, în clasa a 10-ea și așa ne-am împrietenit.

Am ajuns datorită lui aici, pentru că el se mutase deja la București , eu rămăsesem la Satu Mare și a venit momentul când trebuia să ne decidem, ori împreuna, ori separat. Era greu pentru că venea o dată la o săptămână acasă. Am învățat foarte multe lucruri de la el. Când am nevoie să mă documentez pentru o știre apelez la el. (…) Eu îmi doream să fiu polițistă când am fost mică”, a spus Laura, porivit sursei citate mai sus.