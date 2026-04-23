ADVERTISEMENT

Zi specială pentru Universitatea Craiova, chiar înaintea duelului de foc cu Dinamo București din semifinalele Cupei României. Anzor Mekvabishvili a devenit tătic în ziua marelui derby, iar vestea a adus un plus de emoție în tabăra oltenilor. Mijlocașul a împărtășit bucuria cu apropiații săi, care i-au transmis mesaje de felicitare pentru venirea pe lume a micuței Elizabeth Mekvabishvili.

Nașterea fetiței vine într-un moment extrem de important pentru echipă, chiar în ziua în care Craiova luptă pentru un loc în finala Cupei României, iar vestea a fost primită cu entuziasm în vestiarul oltenilor.

ADVERTISEMENT

Momentul special din viața lui Anzor Mekvabishvili nu a trecut neobservat nici de club. Universitatea Craiova a anunțat oficial, prin intermediul rețelelor de socializare, că mijlocașul alb-albaștrilor a devenit tată.

„Anzor a devenit astăzi tătic! Felicitări din partea familiei alb-albastre și bine ai venit pe lume, Elizabeth Mekvabishvili!”, au transmis reprezentanții clubului.

ADVERTISEMENT

Val de mesaje pentru Anzor. Fanii Craiovei visează la o zi perfectă: „Felicitări și să marcheze astă seară!“

Postarea celor de la Universitatea Craiova a strâns rapid sute de reacții, iar suporterii nu s-au limitat doar la felicitări pentru Anzor Mekvabishvili. Mulți dintre ei au legat momentul fericit din viața mijlocașului de importanța duelului cu Dinamo București, văzând în această zi un semn pozitiv pentru echipă.

ADVERTISEMENT

Fanii au vorbit despre o posibilă „zi perfectă” pentru Craiova, în care nașterea fetiței lui Anzor să fie completată de o victorie în derby și chiar de un parcurs spre trofeu: „Felicitări! Să fie sănătoasă și să vă aducă multă bucurie și împliniri! Un motiv în plus de sărbătoare!”, „Felicitări și să marcheze astă seară!” sau „Cel mai frumos mod pentru a sărbători ziua de azi este victoria cu Dinamo!“.

ADVERTISEMENT

Unii suporteri au mers și mai departe, sugerând în mod simbolic că cel mai frumos cadou pentru micuța Elizabeth ar putea fi chiar Cupa României sau titlul: „Anzor să-i facă niște cadouri de bun venit pe lume, Cupa și campionatul”.

Câți suporteri sunt așteptați la meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României Betano

Conducătorii lui Dinamo au luat o decizie importantă înainte de partida cu Universitatea Craiova, iar suporterii care cumpără un bilet primesc încă unul gratis, fără niciun cost suplimentar. Asta a făcut ca până acum, cu aproximativ 10 ore înainte de duelul de pe Arena Națională, să fie peste 23.000 de tichete care s-au epuizat, iar așteptările sunt și mai mari din partea oficialilor clubului.

ADVERTISEMENT

Din câte se pare, pe Arena Națională, , cărora li se vor adăuga și aproximativ 1000 de susținători ai formației oltene, spun informațiile obținute de FANATIK. Cel mai optimist scenariu ar urma să aducă 30.000 de oameni pe Arena Națională, asta pentru că și vremea este una care s-a îmbunătățit și îi îndeamnă pe cei care încă nu și-au luat bilet să o facă pe ultima sută de metri.

Unde și când se joacă finala Cupei României

Prima finalistă din Cupa României se știe deja, asta după ce Universitatea Cluj a trecut de FC Argeș la loviturile de departajare. Formația antrenată de Cristiano Bergodi așteaptă acum să vadă rezultatul din , două echipe care, de asemenea, sunt în play-off.

Finala competiției urmează să aibă loc la Sibiu, pe stadionul Municipal, arenă care are 14.200 de locuri, pe data de 13 mai. Cel mai probabil, indiferent de confruntare, stadionul se va dovedi a fi prea mic și va fi plin până la refuz cu fani.