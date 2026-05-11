Veste mare pentru bucureşteni. S-a încheiat prima etapă de refacere a Planşeului Unirii, circulaţia rutieră va fi reluată în zona Hanul lui Manuc

Veste excelentă pentru bucureşteni, s-a încheiat prima etapă a refacerii planşeului de la Piaţa Unirii. Este vorba despre una dintre cele mai dificile secţiuni ale proiectului, cea din faţa Hanului lui Manuc, astfel că peste numai câteva zile va putea fi redeschisă circulaţia dinspre Strada Halelor spre Splaiul Independenţei.

Noua placă de beton este proiectată să reziste cel puţin 100 de ani

În zona din faţa Hanului lui Manuc constructorul a demolat vechea structură și a turnat o placă nouă de beton, de 1,4 metri. Grosimea este dublă față de cea veche, iar placa este proiectată să reziste cel puțin 100 de ani. Ea care se comportă practic ca un pod şi a fost luni testată static și dinamic, în prezenţa , şi a primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

În procedura de testare au fost folosite vehicule de mare tonaj, care au staționat în zona nouă a planșeului, pentru a-i verifica rezistența, deplasările și deformațiile noii structuri. Procedurile au fost realizate de specialiștii Universității Tehnice de Construcții București, cei care au realizat expertiza tehnică în urma căreia vechiul planșeu a fost încadrat în starea tehnică IV din V (necorespunzătoare), această ultimă categorie necesitând oprirea circulației în zonă.

Noul planșeu de la Piaţa Unirii este finalizat în proporție de peste 60%

„După finalizarea testelor de azi, . Practic, strada Halelor va fi din nou accesibilă traficului rutier și pietonal. Diferența față de anul trecut este aceea că acum nimeni nu mai este pus în pericol”, a spus Daniel Băluţă după succesul testelor. Totodată, el a dat amănunte despre celelalte etape ale proiectului, despre care spune că se află peste graficul inițial. „Se lucrează în acest moment simultan la trei dintre cele patru etape ale planșeului. În cifre exacte, avem deja 220 de metri liniari de planșeu vechi demolați, 210 piloți forați realizați, adică peste 80% din total, 360 de metri liniari de grindă de coronament executați și șapte tronsoane din noua placă de beton turnate”, a mai afirmat Băluţă.

La mai puțin de un an de la debutul lucrărilor, noul planșeu este finalizat în proporție de peste 60%, ceea ce înseamnă un avans de cel puțin patru luni față de graficul asumat inițial. Cristian Erbaşu, directorul general al constructorului Erbaşu SA, a fost şi el prezent la eveniment şi a evocat posibilitatea începerii în avans, în acest an, a lucrărilor pentru ultima etapă a proiectului, cea de-a patra. „Vom încerca abordarea și a acestei etape, astfel încât, așa cum am făcut-o și până acum, să deranjăm cât mai puțin cetățenii din București. Ținta finală este consolidarea acestei zone și, evident, readaptarea arhitecturii zonale, astfel încât să o aducem la zi și să o punem în slujba pietonilor, dar să rămână totuși un nod principal al circulației rutiere”, a spus Erbaşu.

Lucrările la Planşeul Unirii au ca termen de finalizare iunie 2027

La rândul său, primarul general Ciprian Ciucu a apreciat stadiul lucrărilor și a făcut referire la proiectul ce presupune interconectarea liniilor de tramvai 32 și 21, de la Dealul Mitropoliei până în Piața Sfântul Gheorghe. „Evident, ca primar general, mă interesează ce se întâmplă în București, iar aceasta este o lucrare importantă, de amploare. După ce oportunitatea ei a fost stabilită în momentul în care domnul președinte Nicușor Dan a emis, în cele din urmă, autorizația de construire, în ultima zi de mandat ca primar general, evident că aceste lucrări trebuie să continue și să fie finalizate cât mai repede. Mă bucură faptul că sunt în termen și am discutat cu domnul primar Băluță despre ce se va întâmpla pe viitor în această zonă.

Unul dintre lucrurile pe care le vom face împreună este un proiect care va conecta tramvaiul 32 cu tramvaiul 21. Practic, vom conecta prin Piața Unirii, în baza unui PUZ realizat de către Primăria Generală. Cred că ar fi un coridor de tranzit foarte bun, prin unirea celor două linii de tramvai. Cel mai probabil, în aceste zile voi semna certificatul de urbanism pentru acest PUZ și vom avea un proiect pentru care, așa cum am spus, vom colabora. Vom depune împreună cereri de finanțare pentru acest proiect, Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 4″, a spus Ciprian Ciucu.

Lucrările la Planșeul Unirii au început în luna iunie a anului trecut și au ca termen de finalizare vara anului viitor.