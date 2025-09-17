Veste mare pentru cluburile din SuperLiga! FIFA dă bani în plus cu ocazia Campionatului Mondial: 350 de milioane de euro

Cluburile de fotbal din întreaga lume, printre care și echipele din Superliga României, au primit vești bune din partea FIFA. Forul mondial a luat o decizie importantă înainte de Campionatul Mondial de anul viitor. Cluburile care trimit jucători la echipele naționale în preliminarii vor primi sume consistente.

FIFA vine cu bani pentru echipele care trimit jucători la națională!

FIFA a implementat, odată cu ediția din 2022 a , o schemă financiară complet nouă. Fiecare echipă care a trimis jucători la turneul final din Qatar a fost recompensată financiar, însă cluburile din România nu au beneficiat, întrucât fotbaliștii din campionatul intern nu s-au calificat.

, însă, o noutate semnificativă. Nu vor fi răsplătite doar cluburile care au jucători la turneul final, ci și cele care contribuie la preliminarii. Astfel, finanțatorii din Superliga României se pot aștepta la venituri suplimentare.

Practic, fondul de premiere crește de la 209 la 355 de milioane de dolari, iar distribuția banilor va fi complet diferită. Echipe precum FCSB, CFR Cluj sau Universitatea Craiova, care trimit un număr mare de jucători la echipele naționale, vor fi recompensate corespunzător.

Bani în plus pentru echipele din Superliga României

Procedura nu a fost anunțată încă, însă FIFA va prezenta grila de distribuție a sumelor oferite cluburilor în cadrul proiectului Club Benefits Programme (CBP). În orice caz, echipele din Superliga vor primi sume importante, întrucât mulți fotbaliști au fost prezenți la prima reprezentativă.

Calculul premiilor nu va începe în luna septembrie, ci odată cu debutul campaniei de calificare, întrucât acestea au început deja de câteva luni. În plus, în America de Sud sunt deja stabilite toate echipele calificate la turneul final de anul viitor.