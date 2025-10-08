Veste mare pentru Dani Alves, la șapte luni după ce a fost achitat de acuzația de viol și a ieșit din închisoare

Dani Alves (43 ani) și soția sa, Joana Sanz, mai mică cu zece ani, și-au întâmpinat primul copil împreună, la șapte luni după ce fostul fotbalist al Barcelonei a fost achitat pentru acuzația de viol.

Joana Sanz a născut un băiețel

Pe parcursul procesului, el a fost părăsit de soția sa, modelul Joana Sanz, în vârstă de 33 de ani. După ce inițial și-a susținut soțul, relația lor s-a deteriorat rapid, ajungând la punctul în care modelul a postat un selfie defăimător la scurt timp după ce acesta a fost condamnat la patru ani și jumătate de închisoare.

Cu toate acestea, cei doi par să se fi împăcat după eliberarea lui pe cauțiune, iar ea a dezvăluit, la începutul anului, că, după două runde de tratament FIV și trei avorturi spontane, așteaptă primul ei copil.

Potrivit Vanitatis, un site monden spaniol, Dani și Joana au devenit acum părinții unui băiețel. Numele copilului nu este cunoscut, dar se crede că începe cu litera J. Joana Sanz a născut în Barcelona și a călătorit la Esplugues de Llobregat împreună cu soțul ei.

Soția lui Dani Alves s-a temut să devină mamă

„Nu am vrut să împărtășesc nimic până când nu era mai mult decât evident, dar am decis să împărtășesc asta pentru cei care luptă”, a scris Sanz pe Instagram la începutul acestui an. „De la vârsta de 22 de ani, a trebuit să fac față întrebărilor de genul „Când vine copilul?… Ce presiune socială terifiantă”, a mai afirmat ea.

„N-am avut niciodată instinct matern, dorința de a avea copii sau de a-mi plăcea să port copilul cuiva. Pe măsură ce anii treceau, grupul meu de prieteni a început să aibă copii, iar rețelele sociale erau pline de nașteri.

Expresia „îți expiră timpul” nu este o glumă. Există atât de multă ignoranță cu privire la vârsta reproductivă a femeilor și la faptul că nu este atât de ușor să rămâi însărcinată. Acum cinci ani, mi-era foarte frică de ideea de a deveni mamă”, a punctat soția fostului internațional brazilian.

Joana Sanz a fost jignită din cauza lui Dani Alves

„Teama că un om ar depinde de mine pentru a supraviețui, teama de a nu munci, teama de a mă pierde pe mine ca femeie… Dar asta e o altă poveste”, a povestit ea frământările pe care le-a avut.

Dani Alves a fost eliberat condiționat în martie anul trecut. „M-au acuzat, m-au insultat, m-au amenințat și m-au persecutat timp de doi ani. De parcă eu aș fi fost cea judecată”, a scris Sanz în spaniolă, când a fost anunțată vestea.

„În ciuda atâtor prejudicii aduse de mass-media și de opinia publică, sunt încă în picioare, fără să-mi pierd slujba, așa cum și-ar fi dorit mulți, fidelă convingerilor mele și apărând ceea ce cred, fără a fi otrăvit de alții”

“Vă invit să încetați să vă descărcați ura asupra unor oameni pe care nu-i cunoașteți deloc, să vă documentați și să vă educați, pentru a nu mai fi nevoiți să vă mușcați limba, care uneori otrăvește”, și-a apărat fotomodelul soțul.

Brazilianul mai are doi copii dintr-o căsnicie anterioară

În noaptea zilei de 31 decembrie 2022, Dani Alves ar fi interacționat cu o tânără în cadrul unui club de noapte din Barcelona, iar la scurt timp, aceasta l-a acuzat pe fostul mare internațional brazilian de agresiune sexuală.

După ce cazul a fost judecat, Secția 21 a Tribunalului Provincial Barcelona l-a condamnat pe acesta la patru ani și 6 luni de închisoare, pedeapsă din care a exercitat mai puțin de jumătate, după ce a achitat cauțiunea în valoare de un milion de euro.

„o serie de lacune, inexactități, inconsecvențe și contradicții cu privire la fapte, la aprecierea juridică și la consecințele acesteia”.

„Suntem foarte fericiţi, s-a făcut dreptate şi s-a dovedit că Alves este nevinovat”, a declarat avocata fostului fotbalist de la Barcelona, Inés Guardiola.

Brazilianul mai are doi copii, un băiat și o fată, din căsătoria cu Dinora Santana, cu care se căsătorise în 2008. Cei doi au divorțat în 2011.