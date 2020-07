Veste mare pentru fanii Game of Thrones. Anunţul scriitorului George R.R Martin despre următorul volum al seriei

Scriitorul George R.R. Martin, autor al Game of Thrones, a profitat de perioada de izolare impusă de pandemia de COVID-19 și a lucreat intens la al şaselea roman din seria A Song of Ice and Fire.

Autorul îndrăgitului serial le-a transmis fanilor că va finaliza până anul viitor al şaselea roman, mult așteptatul „The Winds of Winter”, pe care a început să îl scrie încă din 2012.

George R.R. Martin a petrecut ultimele luni într-o cabană din munţi, unde scrie de zor. Are inspirație și asigură că rezultatul final va fi pe placul fanilor.

Autorul Game of Thrones, veste mare pentru fani. Când va apărea următorul volum al seriei

seria Game of Thrones. Scriitorul speră să fie sănătos să-l poată duce la bun sfârșit până, cel târziu, în 2021. George R.R. Martin nu pierde timpul pentru că vrea să îi bucure fanii cât mai repede cu noul volum, al șaselea, din

„În lipsă de altceva, izolarea forţată m-a ajutat să scriu. Petrec multe ore, zilnic, asupra capitolului «The Winds of Winter» şi progresez constant. Petrec ore întregi în fiecare zi. Am terminat ieri un nou capitol, altul acum trei zile, altul săptămâna trecută”, a spus scriitorul, în vârstă de 71 de ani.

Chiar dacă lucrează intens la carte, aceasta este departe de a fi gata. Tocami de aceea, scriitorul nu vrea să dea date exacte despre lansare.

“Acest lucru nu înseamnă că va fi terminată mâine sau publicată săptămâna viitoare. Va fi o carte mare. Am zile rele, care mă doboară, şi zile bune, care mă ridică, dar, per ansamblu, sunt mulţumit de cum merg lucrurile”. a mai spus George R.R. Martin.

Deși Game of Thrones s-a terminat anul trecut la TV, potrivit producătorului executiv HBO, Casey Bloys, seria House of the Dragon va apărea, cel mai probabil, în 2022, în Marea Britanie-Sky AAtlantic și NowTV și va avea la bază cartea “Foc și sânge”, scrisă de Ryan Condal și George Martin.

Seria va consta din 10 episoade, iar scenele se vor petrece cu 300 de ani în urmă, înainte de începerea evenimentelor Game of Thrones.

