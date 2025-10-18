Sport

Veste mare pentru FCSB! A fost recuperat după operație și va fi în lot pentru meciul cu Metaloglobus

FCSB primește o veste bună înainte de meciul cu Metaloglobus! S-a recuperat după operația făcută în străinătate și va fi în lot la primul meci al campioanei după pauza internațională
Ciprian Păvăleanu
18.10.2025 | 10:45
Mihai Stoica a venit cu o veste bună pentru fanii FCSB! S-a recuperat după operație și va fi în lot! Foto: Sportpictures.eu

Lovită de mai multe accidentări în ultima perioadă, FCSB beneficiază și de o revenire. MM Stoica a anunțat că Mihai Lixandru s-a recuperat după operația de apendicită efectuată în Olanda și va fi în lotul echipei în meciul cu Metaloglobus.

Mihai Lixandru, în lot pentru Metaloglobus – FCSB. Anunțul făcut de MM Stoica

Mihai Lixandru a avut din nou ghinion înaintea meciurilor europene. Dacă anul trecut a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior în timpul primului meci PAOK – FCSB și a ratat întreaga campanie de Europa League, în acest sezon, chiar înainte de debutul pe tabloul principal, mijlocașul campioanei en titre a fost operat de apendicită în Olanda, acolo unde „roș-albaștrii” aveau să se impună în fața celor de la Go Ahead Eagles.

Mihai Stoica a venit cu o veste bună înaintea reluării competiției interne, aceea că Lixandru va putea fi în lotul lui Elias Charalambous. „Raportul medical este foarte prost. Dawa face separat, Creţu nu se antrenează cu echipa, Chiricheş şi Graovac nu se antrenează cu echipa, Mihai Popescu abia s-a operat. Se antrenează cu echipa Lixandru.

Cam asta e balanţa la noi. Avem cinci jucători cu probleme şi doar unul revine dintre cei care au avut probleme. Dar, facem echipă ofensivă, n-avem altă soluţie. Ne ducem peste toţi, câteodată mai dăm, câteodată mai luăm.

Cercel provine din fundaş central, deocamdată este evaluare pe poziţia aceea. El de acolo a pornit. De la Gică Hagi mulţi au pornit din centru”, a spus Mihai Stoica, la „MM la Fanatik”.

Partida dintre Metaloglobus București și FCSB se va disputa sâmbătă seară, 18 octombrie, de la ora 20:30, pe arena din Clinceni, stadion ce a adus mari probleme echipelor ce au jucat pe el din cauza stării slabe a terenului.

FCSB, decimată în defensivă. Ce alți jucători mai sunt accidentați: „roș-albaștrii” vor să transfere din Portugalia

FCSB are în acest moment foarte multe indisponibilități în defensivă, mai ales la nivelul fundașilor centrali. Pe lângă Valentin Crețu și Vlad Chiricheș, campioana României nu se poate baza pe Joyskim Dawa și Mihai Popescu, ambii cu ruptură a ligamentelor, dar nici pe Daniel Graovac, care va reveni în curând.

Cu un Mihai Popescu care va fi departe de gazon până în vara anului viitor, iar contractul nu-i va mai fi prelungit, și cu un Dawa ce va putea juca din ianuarie, însă va mai avea nevoie de timp pentru a reintra în formă, FCSB și-a întins antenele în liga din Portugalia.

Gigi Becali dorește să aducă la echipă stoperi de profilul lui Dawa și Ngezana, de peste 1,90 m, cu un fizic impunător și un joc aerian dominant. Mihai Stoica a anunțat că piețele din care FCSB va încerca să transfere vor fi Portugalia și ligile inferioare din Franța.

1.42 este cota oferită de BETANO pentru „2 solist” în meciul Metaloglobus - FCSB
