Veste mare pentru fotbalistul de la FCSB, care a intrat în gura lui Gigi Becali. Anunț oficial înaintea meciului cu Petrolul

Risto Radunovic nu nu mai este intangibil la FCSB. Fotbalistul de 33 de ani a intrat în colimatorul lui Gigi Becali, după evoluțiile mai puțin reușite din acest sezon. Cu toate acestea, el este în culmeea fericirii, din motive personale.

Veste mare pentru Risto Radunovic și iubita lui: vor avea o fetiță!

Iubita lui, Stefana Petrovic, i-a dat vestea cea mare. Îl va face tată. Cei doi au împărtățit vestea pe rețelele sociale. Risto și Stefana vor avea un copil. Ei cunosc deja sexul viitorului bebeluș: va fi fată. Adică exact ceea ce își doreau.

Risto Radunovic a ajuns în România în anul 2017, atunci când Astra Giurgiu l-a adus în lot de la formația muntenegreană Buducnost Podgorica. A jucat 4 ani pentru giurgiuveni, iar apoi a urmat transferul la FCSB, din anul 2021.

Fotbalist cu peste 40 de meciuri la naționala Muntenegrului, Risto nu mai poate evolua pentru România.

Cetățenia română îl ajută pe Radunovic să circule liber

Pentru el, miza obținerii cetățeniei e legată de faptul că ar avea statut de cetățean membru al Uniunii Europene. Ar putea călători fără niciun fel de control în spațiul Schengen, dar și fără vize în multe alte state, în care acum, ca muntenegrean, are nevoie de acte suplimentare.

Radunovic a reușit în viață, deși a avut o copilărie dificilă. El și fratele său au rămas fără părinți la o vârstă fragedă. Au fost crescuți de o mătușă. Aceasta s-a ocupat de educația lui și l-a dat la fotbal.

A fost „Maradunovic”, acum a intrat în dizgrația lui Gigi Becali la FCSB

Risto are peste 200 de meciuri pentru FCSB, dar nu mai e sigur de viitorul lui. Din cauza problemelor pe care i le-a creat o pubalgie, randamentul său a scăzut,

„Radunovic mi-a displăcut. Nu mai e ăla care era, trebuie să luăm și fundaș stânga. Au fost multe greșeli. La nivelul ăsta. nu ai voie să greșești!”, a spus Gigi Becali după înfrângerea campioanei în fața celor de la Metaloglobus.

Schimbarea de atitudine a patronului vine după câteva luni în care miliardarul din Pipera își poreclise Maradunovic. “Probabil este (n.r. – Maradunovic), că ai văzut, driblează, face, drege, e fotbalist, dar n-am cum. Dacă sună bine, spuneți-i voi. Ce spun eu, spun eu, iar ce spuneți voi, spuneți voi. N-o să vină Becali să reproducă după voi, voi să reproduceți după mine”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.