Veste mare pentru locuitorii dintr-un oraș istoric. Noul stadion de 83.600.000 de euro este gata să fie dat în folosință

ADVERTISEMENT

La aproape 3 ani distanță de la începerea lucrărilor de construcție la noul stadion autoritățile vin o veste mare. Aceasta se adresează în special locuitorilor dintr-un oraș istoric. Arena este gata să fie dată în folosință.

Un stadion nou apare într-o localitate din România

Oamenii din localitatea Târgoviște sunt nerăbdători să afle ce se întâmplă cu un proiect demarat în urmă cu circa 3 ani. .

ADVERTISEMENT

Acesta se va găsi aproape de un spațiu deja existent și folosit de echipa de fotbal locală. Poartă denumirea Dâmbovița Arena și urmează să fie inaugurată curând. Reprezentanții consiliului județean au venit cu un anunț extrem de important.

Mai exact, complexul sportiv urmează să fie inaugurat în anul 2026. Evenimentul este programat pentru luna octombrie, informează . Autoritățile locale s-au mișcat bine în ultimele luni din 2025, însă nu doresc să grăbească lucrurile pe final.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, lucrările sunt aproape finalizate. Noul stadion din Târgoviște dispune de 12.402 locuri, având subsol, parter și trei etaje. De asemenea, a fost amenajată o pistă de atletism. În plus, arena are numeroase facilități sportive, cum ar fi săli de antrenament și încălzire.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, are săli de recuperare, vestiare și spațiu pentru control antidoping. Totodată, autoritățile au anunțat că noul stadion va avea un teren de antrenament, precum și aproximativ 1.600 de locuri de parcare.

Stadionul, ridicat cu 83.600.000 de euro

Stadionul pe care se va antrena echipa de fotbal Chindia Târgoviște se află lângă Curtea Domnească și Turnul Chindiei. A fost ridicat cu o , fiind catalogat în momentul de față cu cinci stele.

ADVERTISEMENT

Investiția se ridică la valoarea de 83.600.000 de euro. Finanțarea este asigurată în proporție destul de mare de Guvernul României, prin Compania Națională de Investiții. În schimb, Consiliul Județean Dâmbovița contribuie cu aproximativ 12 milioane de euro.

În altă ordine de idei, arena se așteaptă să nu aibă doar rol strict fotbalistic, ci să găzduiască și alte competiții sportive sau evenimente de anvergură. Acum, pasionații „sportului rege” din Dâmbovița abia așteaptă ca arena să fie dată în folosință.

În prezent, echipa de fotbal din județul Dâmbovița este în Liga 2, clasată pe locul 7, cu doar 30 de puncte. Din fericire, gruparea este despărțită de numai 2 puncte față de ocupanta locului 6, și anume CSM Reșița.