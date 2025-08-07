Veste mare pentru Mirel Rădoi: au revenit la antrenamentele Universității Craiova!

Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a primit o veste excelentă înaintea meciului cu Spartak Trnava, din turul preliminar al UEFA Conference League. Luis Paradela și Laurențiu Popescu, jucători care au fost indisponibili în ultima perioadă din cauza accidentărilor, sunt aproape de revenirea pe teren.

Paradela și Laurențiu Popescu au revenit la antrenamente

Universitatea Craiova are un program aglomerat, cu meciuri în cupele europene, iar Rădoi este nevoit să facă rotații și improvizații în primul „11” pentru a menține un nivel optim de odihnă în lot. Revenirea celor doi jucători vine într-un moment ideal.

Potrivit informațiilor FANATIK, Paradela și Popescu au reluat antrenamentele normale și urmează să fie incluși în lot pentru următoarele meciuri. Ambii au șanse mari să revină în primul „11” al formației din Bănie.

și a fost operat în luna ianuarie. A stat departe de gazon timp de mai multe luni, însă Universitatea Craiova a decis să se bazeze în continuare pe serviciile sale.

Laurențiu Popescu nu e sigur de postul de titular la Universitatea Craiova

Laurențiu Popescu, portarul titular din stagiunea precedentă, a bifat ultimul meci oficial în luna mai. Și el a avut probleme medicale, dar le-a depășit și este gata să revină pe teren. Totuși, concurența pentru postul de titular s-a intensificat.

Popescu se va lupta pentru locul din poartă cu ucraineanul Pavlo Isenko, noul goalkeeper al oltenilor.

Universitatea Craiova va juca joi, 8 august, manșa tur a dublei cu Spartak Trnava, în preliminariile UEFA Conference League. Dacă se vor califica în play-off, oltenii vor întâlni câștigătoarea dintre İstanbul Başakşehir și Viking FK.