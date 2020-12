Crăciunul a adus o imensă bucurie pentru Nicușor Bancu, acesta devenind pentru prima oară în viață tată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jucătorul celor de la U Craiova dar și al naționalei României, este tată de băiat cu ocazia acestor sărbători de iarnă.

Soţia lui Nicușor Bancu a născut un băieţel care a primit numele de Mathias Andrei Bancu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Veste mare pentru Nicușor Bancu! A devenit tată chiar de Crăciun

”Căpitanul nostru, proaspăt tătic de sărbători. Bine ai venit pe lume, Mathias Andrei Bancu! #BlueChristmas”, a fost mesajul clubului cu ocazia marelui eveniment. Fotbalistul a postat şi el poze alături de partenera sa de viaţă, pe când aceasta era însărcinată.

U Craiova a încheiat pe locul secund în clasamentul Ligii 1 anul, cu 32 de puncte, la 2 în spatele liderului FCSB. Ultimul meci din 2020 fiind remiza albă înregistrată la Cluj contra campioanei en-titre CFR.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Craiova reia campionatul pe 12 ianuarie, primul meci din 2021 fiind programat acasă contra ocupantei locului 4 în clasament, Sepsi OSK Sfăntu Gheorghe.

Nicușor Bancu, trage linie la sfârșit de an: ”Pentru mine și pentru echipă a fost un an prost”

Nicușor Bancu a catalogat anul 2020 drept fiind unul prost, după ce U Craiova a ratat titlul în ultima partidă din sezonul trecut desfășurată împotriva campioanei en-titre CFR Cluj:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Pentru mine şi pentru echipă a fost un an prost pentru că am pierdut campionatul în ultima etapă. O mare dezamăgire, dar capul sus. În noul an ne-am propus să fim mult mai tari mental şi să facem o figură foarte frumoasă.

Elvir Koljic ne lipseşte foarte mult. A venit Mamut, aleargă, se zbate, dar ca şi atacant dacă nu marchezi e greu să îţi intri în mână”, a declarat fundașul oltenilor Nicușor Bancu.