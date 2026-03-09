Veste mare pentru Radu Drăgușin înainte de Atletico – Tottenham! Premieră după mai bine de 5 ani

ADVERTISEMENT

Dacă în campionat lucrurile merg dezastruos pentru Tottenham, în Champions League a ajuns în optimile de finală. Londonezii urmează să întâlnească Atletico, iar Radu Drăgușin se află în lot.

După mai bine de 5 ani de la debutul său în cea mai tare competiție la nivel de cluburi, Radu Drăgușin va asculta din nou imnul Champions League. El se află în lotul convocat de antrenorul Igor Tudor pentru , programată marți, 10 martie, de la ora 22:00.

Accidentat la începutul anului 2025, internaționalul român nu a apucat să joace pentru Spurs în Champions League. El a revenit pe teren abia în luna noiembrie, iar fostul tehnician Thomas Franck a decis înainte de startul sezonului să nu-l treacă pe lista UEFA.

În aceste condiții, chiar dacă se recuperase, Drăgușin nu a avut drept de joc în ultimele dueluri din grupă. Însă, acum datele problemei s-au schimbat și, conform , fundașul central a fost inclus în lista de Champions League, în locul accidentatului Ben Davies, și se află în lotul deplasat la Madrid.

Când a jucat Drăgușin ultima dată în Champions League

Radu Drăgușin nu are o mare experiență la nivelul Champions League, el acumulând doar 21 de minute în această competiție. S-a întâmplat într-o partidă disputată pe 2 decembrie 2020, pe vremea când era la Juventus Torino.

Atunci, internaționalul român a fost debutat de fostul mare fotbalist italian Andrea Pirlo. Drăgușin a fost introdus pe teren în minutul 69, în locul lui Merih Demiral, la un meci câștigat acasă de italieni, scor 3-0, cu Dinamo Kiev, în faza grupelor.

Veste importantă pentru Tottenham înaintea duelului cu Atletico

Pentru partida pe care Spurs o va disputa în deplasare cu Atletico, în prima manșă a optimilor de finală ale Champions League, antrenorul Igor Tudor se va putea baza în premieră de când a preluat echipa pe serviciile căpitanului Cristian Romero.

De asemenea, fundașul olandez Micky van de Ven va fi și el apt pentru acest joc și este de așteptat ca acesta să fie cuplul de fundași centrali. În aceste condiții, Drăgușin va începe partida pe banca de rezerve, mai ales că .

Pe lângă adăugarea lui Radu Drăgușin, Tottenham a mai făcut două modificări în lista UEFA. Mijlocașul Conor Gallagher, adus în această iarnă chiar de la Atletico, l-a înlocuit pe Brennan Johnson, cedat la Crystal Palace, iar Mathys Tel pe accidentatul Rodrigo Bentancur.