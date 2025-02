Veste mare pentru un jucător de la Universitatea Craiova înaintea meciului cu Farul: „Bun venit acasă!”. Foto

După ce și-au unit destinele în vara anului 2024, Mihai și Iulia Căpățînă au devenit părinți pentru prima dată. Soția fotbalistului de la Universitatea Craiova a revenit acasă cu băiețelul cu câteva zile înaintea meciului cu Farul Constanța.

Mihai Căpățînă, veste mare înainte de Universitatea Craiova – Farul: „Bun venit acasă”

Mihai și Iulia Căpățînă s-au căsătorit la scurt timp, după ce au aflat că vor deveni părinți. Nașul fotbalistului de la a fost nimeni altul decât Alexandru Mitriță, omul cheie din jocul „juveților” și bunul său prieten din vestiarul oltenilor.

La opt luni de la nuntă, mijlocașul Universității Craiova a devenit tată pentru prima dată. Pe băiatul lui Mihai Căpățînă îl va chema Lucas Mihai. Fotbalistul oltenilor a pregătit o cameră specială pentru bebeluș, care a ieșit recent din maternitate.

Iulia Căpățînă a postat o serie de poze cu camera în care va sta micuțul Lucas Mihai. Soția fotbalistului de la Universitatea Craiova a făcut public și modul în care mijlocașul oltenilor i-a urat „bun venit” lui Lucas Mihai.

Mihai Căpățînă: „Dacă am câștiga campionatul, ar fi ca la Napoli”

Suflarea „alb-albastră” așteaptă un titlu de mai bine de 30 de ani. „Leii” lui Mirel Rădoi le-au promis fanilor că vor lupta până în ultima etapă pentru îndeplinirea obiectivului, care ar declanșa nebunia în toată Oltenia.

și știe cum se petrece în Cetatea Băniei: „Sincer, îmi este foarte greu să îmi imaginez ce va fi în oraș. Cred că se va închide.

Am văzut ce înseamnă când am câștigat Cupa României cu Universitatea Craiova. Când am ieșit în piață să sărbătorim alături de fani. S-a închis tot acolo, am trăit sentimente de nedescris.

Din afară nu aș fi crezut că se poate trăi atât de intens o Cupă a României, dar un campionat cred că va fi ceva special. Ar fi ceva în stilul Napoli, pentru că și ei au câștigat campionatul după foarte mult timp.

Nu m-am gândit încă ce aș face dacă am luat campionatul, dar mi-ar plăcea să fie ceva spontan. Nu-mi place să fie ceva pregătit. Dar, cu siguranță, cred că aș fi în stare să fac aproape orice”.