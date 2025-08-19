Veste mare primită de fotbalistul convocat de Mircea Lucescu la națională! Anunțul făcut de clubul său: „Suntem foarte fericiți!”

Sport

Gabriel-Alexandru Ioniță
19.08.2025 | 22:31
Virgil Ghiță la un antrenament. Foto: Facebook / Hannover 96

Virgil Ghiță a fost inclus recent de selecționerul Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor luați în calcul pentru convocare la meciurile primei reprezentative din septembrie, astfel încât fundașul central în vârstă de 27 de ani are în principiu șanse destul de mari să fie prezent în cele din urmă în lotul final.

Iar acum fotbalistul crescut la Academia Gheorghe Hagi a mai primit o veste excelentă, de această dată în plan personal. Jucătorul de la Hannover a devenit luni, 18 august 2025, tată pentru a doua oară. Soția sa a născut un băiețel care a primit numele de Aris.

Pentru a marca acest moment fără îndoială cu totul special, Ghiță a făcut în acest sens o postare pe pagina sa de Instagram. Ulterior, clubul german pentru care evoluează a dorit să îl felicite pe fotbalist cu această ocazie.

„Vești bune la început de săptămână: Virgil Ghiță și soția sa au devenit părinți pentru a doua oară. Bine ai venit în familia 96, Aris! Suntem foarte fericiți!”, au transmis cei de la Hannover 96 prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.

Fundașul central român este deja jucător de bază la echipa din 2. Bundesliga

Virgil Ghiță a ajuns în vara acestui an la Hannover, fiind transferat de nemți din Polonia, de la Cracovia, în schimbul sumei de un milion de euro, mutare despre care FANATIK a scris în exclusivitate la acel moment. Fundașul central evolua în Ekstraklasa din februarie 2022, atunci când a plecat de la Farul Constanța pentru suma de transfer de 1.2 milioane de euro.

Internaționalul român a fost adus la echipa din Hanovra cu un statut de titular în acest sezon în care această formație își propune promovarea în Bundesliga.

Iar această chestiune s-a confirmat încă de la meciul din prima etapă a acestei ediții de 2. Bundesliga, când el a fost integralist în duelul de pe teren propriu contra lui Kaiserslautern, pe postul de fundaș central dreapta într-un sistem cu trei stoperi, reușind să paseze decisiv la singurul gol al partidei. 

De asemenea, ulterior, Ghiță a avut o prestație solidă și apreciată de către analiștii de la Sofa Score și în jocul disputat de echipa sa în deplasare cu Fortuna Dusseldorf și câștigat de Hannover 96 cu scorul de 2-0.

  • 2.000.000 de euro este în prezent cota de piață a lui Virgil Ghiță în viziunea Transfermarkt
  • 3 selecții a adunat până acum Virgil Ghiță la naționala României, fără să marcheze vreun gol
