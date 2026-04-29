Sport

Veste neașteptată pentru Mirel Rădoi înainte de Gaziantep – Beșiktaș! S-a ales următorul antrenor

Mirel Rădoi și Gaziantep au un meci dificil în această etapă, împotriva lui Beșiktaș. Între timp, fotbalul din Turcia a primit o veste surprinzătoare. Fostul antrenor din Premier League este gata să semneze
Ciprian Păvăleanu
29.04.2026 | 13:20
ULTIMA ORĂ
Mirel Rădoi s-ar putea duela cu Liam Rosenior, fostul antrenor al lui Chelsea, din sezonul următor. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi (45 de ani) a renunțat la FCSB pentru a prelua Gaziantep și pentru a-și face deja o idee pentru sezonul viitor. Antrenorul român va avea adversari importanți în Superliga Turciei, atât jucători, cât și antrenori. Înainte de duelul dintre Gaziantep și Beșiktaș, o veste importantă a venit în fotbalul turc. Liam Rosenior, fostul antrenor de la Chelsea, ar fi foarte aproape să se înțeleagă cu Fenerbahce.

Liam Rosenior în Superliga Turciei? Adversar din Premier League pentru Mirel Rădoi

Liam Rosenior a impresionat la Strasbourg, iar acest lucru i-a adus un contract uriaș la Chelsea. Perioada petrecută pentru clubul londonez nu a fost una reușită și la doar câteva luni distanță înțelegerea sa a fost reziliată, iar tehnicianul s-a ales cu peste 20 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Cel mai probabil, el nu va mai fi căutat de echipe de top după acest episod, cel puțin nu în viitorul apropiat, însă el a demonstrat deja că poate face treabă bună la echipe de nivel mediu. Recent rămasă fără antrenor după despărțirea de Domenico Tedesco, Fenerbahce ar fi foarte aproape să ajungă la o înțelegere cu fostul antrenor al lui Chelsea: „Fenerbahçe manifestă un interes puternic pentru Liam Rosenior și se așteaptă să facă contact oficial în zilele următoare”, anunță cei de la MatchDay Central pe X.

Astfel, chiar dacă Liam Rosenior a ajuns ținta ironiilor în ultimele săptămâni, el continuă să fie un antrenor cu certe calități. Chiar dacă formația din Istanbul nu se ridică la nivelul lui Chelsea, presiunea ar putea fi chiar mai mare decât la clubul londonez. Rămâne de văzut dacă englezul va deveni adversarul lui Mirel Rădoi din sezonul următor.

ADVERTISEMENT
Mirel Rădoi a început cu stângul în Turcia

Chiar dacă nu se află în topul celor mai puternice campionate, Superliga Turciei rămâne o competiție extrem de dificilă pentru orice antrenor. Jose Mourinho a condus recent Fenerbahce și nu a reușit să se impună, iar Rosenior este încă o necunoscută față de „The Special One”.

ADVERTISEMENT
Totuși, în ciuda acestui fapt, Mirel Rădoi „s-a aruncat” și a acceptat riscul de a mearge la o echipă de mijlocul clasamentului, care în ultimele sezoane a avut chiar probleme cu retrogradarea. Tehnicianul român a început cu stângul în prima partidă, în care Gaziantep a fost învinsă cu scor de neprezentare de Eyupspor, care a ieșit din zona retrogradării după cele trei puncte. În următoarea etapă, Rădoi va avea, pe hârtie, o misiune mult mai grea, împotriva lui Beșiktaș, echipă ce ocupă locul al patrulea.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Un club din SuperLiga ar urma să fuzioneze cu altă echipă, iar mai...
iamsport.ro
Un club din SuperLiga ar urma să fuzioneze cu altă echipă, iar mai mulți membri ai Generației de Aur ar fi așteptați să semneze: 'Ăsta e următorul pas'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!