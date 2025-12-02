Sport

Veste proastă din Anglia pentru Radu Drăgușin. Anunțul lui Thomas Frank care îi dă peste cap planurile românului. Cum arată genunchiul fundașului după operație

Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, a oferit noi detalii despre starea de sănătate a lui Radu Drăgușin. Din păcate, veștile nu sunt deloc bune pentru internaționalul român.
Răzvan Scarlat
02.12.2025 | 21:53
Radu Drăgușin nu poate juca, încă, într-un meci oficial pentru Tottenham. Sursa foto: sportpictures.eu
La mijlocul lunii noiembrie, Radu Drăgușin s-a aflat, din nou, pe teren, după zece luni de pauză. A evoluat o repriză într-o partidă amicală între Tottenham și Leyton Orient, iar Thomas Frank spera să se poată baza cât mai repede pe serviciile fundașului român. Din păcate, veștile nu sunt deloc bune, potrivit anunțului făcut de antrenorul londonezilor.

Antrenorul lui Tottenham a dat verdictul vizavi de situația medicală a lui Radu Drăgușin

Conform spuselor lui Thomas Frank, Radu Drăgușin este, după accidentarea suferită în ianuarie, din nou la antrenamente. Nu este, însă, pregătit să intre nici măcar câteva minute într-un meci oficial.

Radu nu poate încă să înceapă, dar progresează la antrenamente”, a fost anunțul scurt pe care l-a făcut antrenorul lui Tottenham, Thomas Frank.

Între timp, Radu Drăgușin trage tare la antrenamente. Totuși, genunchiul său mai are nevoie de timp pentru a-și reveni la capacitate maximă. Mai ales că operația nu a fost deloc una ușoară.

Ce planuri are Mircea Lucescu cu Radu Drăgușin

Altfel, ținem să precizăm că nu doar Tottenham așteaptă revenirea fundașului, ci și echipa națională. În martie, România va întâlni Turcia în barajul pentru Cupa Mondială 2026. La momentul respectiv, Mircea Lucescu speră să se poată baza pe fundaș.

La finalul conferinței de presă care a urmat partidei România – San Marino (7-1), Mircea Lucescu a fost întrebat dacă Radu Drăgușin face parte din planurile sale în martie.

Da, da, da, da, cu siguranță. Ne-a lipsit mult de tot”, a fost răspunsul selecționerului “tricolorilor”.

Ce a declarat Radu Drăgușin după ce a jucat, din nou, fotbal

La scurt timp după ce a jucat 45 de minute cu Leyton Orient, Radu Drăgușin a făcut și o scurtă declarație. A promis că va reveni mai puternic și că se va întoarce într-un meci oficial doar când va fi apt din toate punctele de vedere.

Am învățat să am răbdare și să nu iau nimic de-a gata niciodată. Într-o zi poți să fii în vârful muntelui, iar a doua zi te trezești cu o astfel de accidentare. Asta este viața. Accidentarea m-a făcut mai puternic. Nu am renunțat niciodată, iar lucrurile sunt foarte aproape să-și revină la normal”, a spus Radu Drăgușin, după ce a revenit pe teren.

