Veste proastă din Turcia pentru Gică Hagi! Jucătorul naționalei s-a accidentat și a fost schimbat în minutul 25 din derby-ul românilor

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Duelul dintre Corumspor, echipa lui Andrei Borza, și , din etapa a 8-a a Super Ligii Turciei, a adus un moment de îngrijorare pentru Gică Hagi. Unul dintre ”tricolori” a părăsit terenul în prima jumătate de oră.

Un ”tricolor” s-a accidentat în Corumspor – Rizespor

Fostul fundaș al Rapidului a început derby-ul românilor din Turcia, din postura de titular, însă nu a rezistat mult pe teren. Burak Yilmaz, antrenorul celor de la Corumspor, a primit o veste proastă în prima jumătate de oră a partidei. În minutul 25, Andrei Borza a acuzat probleme medicale și nu a putut continua partida. ”Tricolorul” a fost înlocuit de fundașul turc Arda Șengul.

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Andrei Borza va fi supus controalelor medicale în următoarea perioadă, iar starea sa de sănătate este, momentan, incertă. Există riscul ca fundașul să rateze meciurile naționalei din luna noiembrie. Atunci, ”tricolorii” vor întâlni Polonia, la București, pe 14 noiembrie, și pe Bosnia Herțegovina, la Zenica, pe 17 noiembrie.

Până în acest moment, Andrei Borza ratase numai 7 minute, din toate meciurile disputate de Corumspor. Românul a fost schimbat pe finalul partidelor cu Alanyaspor, 1-2, și Gaziantep, 3-0. și o pasă decisivă în acest sezon, pentru formația turcă.

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3 selecții are Andrei Borza pentru prima reprezentativă a României

Ce alte variante are Gică Hagi pentru postul de fundaș stânga

Accidentarea lui Andrei Borza complică situația echipei naționale. Gică Hagi trebuie să își îndrepte atenția spre alți fotbaliști care pot evolua pe postul de fundaș stânga. Cei mai probabil, în cazul în care Andrei Borza nu își revine până la mijlocul lunii viitoare, vor fi selectați Nicușor Bancu și Raul Opruț.

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România se află într-o situație critică în Liga Națiunilor. Selecționata lui Gică Hagi nu a obținut niciun punct în primele 4 meciuri disputate și are nevoie de două victorii din tot atâtea meciuri rămase pentru a nu retrograda în grupa C a competiției. Acesta este programul complet al ”tricolorilor” în competiție:

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