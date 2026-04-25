Veste proastă pentru Cristi Chivu, într-un moment în care se pregătea să sărbătorească titlul de campion

, dar va trebui să mai aștepte cel puțin o săptămână. Asta pentru că Napoli, încă echipa campioană a Italiei, a zdrobit Cremonese, scor 4-0, și a amânat fiesta milanezilor.

Napoli a amânat fiesta de titlu a milanezilor

Napoli a apăsat pedala de acceleraţie în prima parte şi, după ce McTominay a deschis scorul în minutul 3, finalul reprizei a mai adus două goluri. Primul a fost marcat de Rasmus Hojlund, în minutul 45, iar cel de-al doilea i-a aparţinut lui Kevin De Bruyne, în minutul 45+3. Alisson Santos şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor, în minutul 52.

Napoli s-a impus într-un meci fără istoric, în care McTominay a ratat şi un penalty, în minutul 83. Campioana en-titre este a doua în clasament, cu 59 de puncte, în vreme ce Interul are 78 de puncte și un meci mai puțin disputat.

Sărbătoarea se amână după meciul cu Parma

Indiferent de rezultatul pe care milanezii îl vor înregistra la Torino, duminică, ora 19.00, Inter nu va mai putea sărbători Scudetto în acest weekend. Mai mult ca sigur o va face săptămâna viitoare, pe teren propriu, cu Parma, duminică, 3 mai, 21.45.

Soarta face ca românul să aiba șansa primului său trofeu major chiar în fața echipei la care a debutat ca antrenor principal. Chivu și-a început parcursul de tehnician la Parma, iar după o jumătate de sezon a făcut pasul cel mare la Inter Milano.

Din păcate, pentru finalul de sezon, Inter l-a pierdut pe Luis Henrique.

L-a pierdut pe Luis Henrique, vine Muharemovic

Acesta s-a accidentat și are nevoie de o pauză de minimum două săptămâni. El a fost supus unor teste clinice, care au relevat o entorsă la mușchiul adductor al coapsei drepte. Cristi Chivu l-a folosit pe Luis Henrique, în sezonul curent, în 39 de meciuri oficiale, în care a marcat un gol și a oferit trei pase decisive.

Vestea bună pentru Chivu e că Inter a ajuns la un acord de principiu cu fundașul bosniac Tarik Muharemovic (23 de ani), în vederea unui transfer în vară. Fundașul lui Sassuolo, deținut în coproprietate cu Juventus, ar urma să semneze un contract pe cinci ani cu milanezii.