Sport

Veste proastă pentru Cristi Chivu, într-un moment în care se pregătea să sărbătorească titlul de campion

Inter Milano este virtual campioană a Italiei, dar a primit o veste proastă într-un moment în care se pregătea să devină și matematic câștigătoarea sezonului 2025-2026
Catalin Oprea
25.04.2026 | 06:30
Cristi Chivu nu mai poate deveni campion în această etapă
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu putea să sărbătorească primul său titlu de campion, ca antrenor al lui Inter Milano, dar va trebui să mai aștepte cel puțin o săptămână. Asta pentru că Napoli, încă echipa campioană a Italiei, a zdrobit Cremonese, scor 4-0, și a amânat fiesta milanezilor.

Napoli a amânat fiesta de titlu a milanezilor

Napoli a apăsat pedala de acceleraţie în prima parte şi, după ce McTominay a deschis scorul în minutul 3, finalul reprizei a mai adus două goluri. Primul a fost marcat de Rasmus Hojlund, în minutul 45, iar cel de-al doilea i-a aparţinut lui Kevin De Bruyne, în minutul 45+3. Alisson Santos şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor, în minutul 52.

ADVERTISEMENT

Napoli s-a impus într-un meci fără istoric, în care McTominay a ratat şi un penalty, în minutul 83. Campioana en-titre este a doua în clasament, cu 59 de puncte, în vreme ce Interul are 78 de puncte și un meci mai puțin disputat.

Sărbătoarea se amână după meciul cu Parma

Indiferent de rezultatul pe care milanezii îl vor înregistra la Torino, duminică, ora 19.00, Inter nu va mai putea sărbători Scudetto în acest weekend. Mai mult ca sigur o va face săptămâna viitoare, pe teren propriu, cu Parma, duminică, 3 mai, 21.45.

ADVERTISEMENT
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a...
Digi24.ro
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile

Soarta face ca românul să aiba șansa primului său trofeu major chiar în fața echipei la care a debutat ca antrenor principal. Chivu și-a început parcursul de tehnician la Parma, iar după o jumătate de sezon a făcut pasul cel mare la Inter Milano.

ADVERTISEMENT
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu...
Digisport.ro
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”

Chivu poate reuși chiar eventul, fiind calificat în finala Cupei Italiei, unde va întâlni Lazio, pe 13 mai, la Roma. Din păcate, pentru finalul de sezon, Inter l-a pierdut pe Luis Henrique.

ADVERTISEMENT

L-a pierdut pe Luis Henrique, vine Muharemovic

Acesta s-a accidentat și are nevoie de o pauză de minimum două săptămâni. El a fost supus unor teste clinice, care au relevat o entorsă la mușchiul adductor al coapsei drepte. Cristi Chivu l-a folosit pe Luis Henrique, în sezonul curent, în 39 de meciuri oficiale, în care a marcat un gol și a oferit trei pase decisive.

Vestea bună pentru Chivu e că Inter a ajuns la un acord de principiu cu fundașul bosniac Tarik Muharemovic (23 de ani), în vederea unui transfer în vară. Fundașul lui Sassuolo, deținut în coproprietate cu Juventus, ar urma să semneze un contract pe cinci ani cu milanezii.

ADVERTISEMENT

 

 

 

Alegeri FRH 2026. Bogdan Voina, noul președinte al Federației Române de Handbal! Gheorghe...
Fanatik
Alegeri FRH 2026. Bogdan Voina, noul președinte al Federației Române de Handbal! Gheorghe Tadici, lovitură la miezul nopții după numărarea voturilor
Jucătorul surpriză care l-a uimit pe Mirel Rădoi la FCSB. Dezvăluirea lui Gigi...
Fanatik
Jucătorul surpriză care l-a uimit pe Mirel Rădoi la FCSB. Dezvăluirea lui Gigi Becali: „A zis că se apropie de Ronaldo”
Gigi Becali insistă pentru revenirea lui Elias Charalambous la FCSB: „Vine la Bucureşti!...
Fanatik
Gigi Becali insistă pentru revenirea lui Elias Charalambous la FCSB: „Vine la Bucureşti! O să vorbesc eu cu el” Ce spune de pista Şumudică
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Giovanni Becali a intervenit după ce Gigi Becali a șters pe jos cu...
iamsport.ro
Giovanni Becali a intervenit după ce Gigi Becali a șters pe jos cu Chiricheș: 'Nu s-a meritat!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!