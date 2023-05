Veste proastă pentru Edi Iordănescu: Răzvan Marin e „out” 6 săptămâni și ratează meciurile României cu Kosovo și Elveția! Exclusiv

Răzvan Marin se înscrie și el pe lista jucătorilor indisponibili ai naționalei României pentru „dubla” extrem de importantă cu Kosovo și Elveția.

Răzvan Marin ratează finalul de sezon, o parte din pregătirea de vară, dar mai ales meciurile naționalei

FANATIK a aflat că Răzvan Marin a primit diagnosticul după accidentarea dinaintea partidei lui Empoli cu Juventus. Din păcate pentru mijlocașul român, va fi indisponibil timp de o lună și jumătate.

Drept urmare, va rata ultimele două meciuri din Serie A, cu Juventus și Verona, dar mai ales „dubla” României din preliminariile Campionatului European, împotriva Kosovo și Elveției.

Fiul lui Petre Marin a suferit o accidentare la gambă la un antrenament. Empoli e scăpată de grijile retrogradării și se află pe locul 14 în campionatului Italiei, cu 39 de puncte din 35 de meciuri.

În acest sezon, Răzvan Marin a reușit două goluri și patru pase decisive în 34 de meciuri, impunându-se incontestabil ca titular. Sub „tricolor”, Marin are 46 de meciuri și două goluri, fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei, titular constant la echipa sa de club.

Răzvan Marin nu e însă singura absență importantă a lui Edi Iordănescu. Florin Tănase e și el scos din calcul

Pe lângă absența lui Răzvan Marin, selecționerul României va trebui să se descurce și fără Florin Tănase, al cărui sezon s-a încheiat și el prematur din cauza unei accidentări și nu va putea fi convocat pentru cele două partide din luna iunie.

Fostul golgheter al FCSB a avut sezon bun la Al-Jazira, cu 6 goluri și trei pase decisive în 24 de meciuri. la meciurile cu Kosovo și Elveția, chiar dacă trage tare cu recuperarea la baza de pregătire a vicecampioanei.

„La deplasarea cu Al Wahda, din 18 aprilie, am primit o lovitură puternică la piciorul stâng și am simțit că ceva nu e tocmai în regulă. Iar joi, acum trei zile, la un antrenament, am resimțit și mai tare durerea, după un contact.

Îmi pare rău că nu voi putea să ajut România acum, dar sunt sigur că lucrurile vor merge bine în ambele partide și că voi reveni în forță foarte curând, iar în septembrie voi putea să dau iarăși totul pentru națională”, explica jucătorul care e situația sa medicală.

