Veste proastă pentru elevii care au primit tablete de la Guvern. Anunțul făcut de Ludovic Orban

Ludovic Orban a anunțat că tabletele mult așteptate de copiii fără posibilități vor fi luate înapoi după o perioadă de timp.

„Tabletele nu se vor da definitiv familiilor, ci într-o formă de comodat”, a anunțat Ludovic Orban, iscând confuzie în rândul elevilor.

Sute de mii de elevi din România așteaptă tablete din partea Guvernului, însă acest lucru s-ar putea să fie o dezamăgire pentru mulți în actualele condiții.

Ludovic Orban anunță că tabletele primite de elevi sunt…în comodat

Tabletele mult așteptate nu se vor da definitiv, ci într-o formă de comodat, pentru a fi „redistribuite” acelor elevi care au nevoie în funcție de contextul epidemiologic.

„E posibil ca într-o localitate nivelul de răspândire a virusului să scadă și atunci tabletele pot fi recuperate și pot fi distribuite într-o altă localitate în care crește numărul de infectări”, a anunțat Orban, conform Digi 24.

„Cer autorităților locale și unităților școlare să achiziționeze tablete, pentru că tabletele nu se dau definitiv familiilor. Se dau într-o formă de comodat. E posibil ca într-o localitate nivelul de răspândire a virusului să scadă și atunci tabletele pot fi recuperate și pot fi distribuite într-o altă localitate în care crește numărul de infectări și e necesar învățământul online”, a completat Orban.

Guvernul Orban se chinuie de luni de zile să facă rost de tablete pentru toți elevii nevoiași din România, însă acest lucru e complicat de birocrație.

Cert e că sute de mii de elevi nu au nicio șansă la învățământ dacă școala ajunge să se închidă și ar trebui să învețe online.

„Eu nu am vrut să umblu la baza de achiziţii, că ieşea imediat scandal. Preşedintele ONAC este preşedintele pe care l-am găsit în funcţie. Trebuie un motiv ca să iei o astfel de decizie. Aici a existat foarte multă, după părerea mea, obtuzitate şi o rigoare excesivă în derularea procedurii, a durat prea mult. O să achiziţionăm, până la urmă, 70-80.000. Dar ne-am gândit la lucrul ăsta. Noi am prevăzut, am dat Ordonanţă de Urgenţă care este în vigoare, am mobilizat resurse financiare din fonduri europene, 175 de milioane de euro, care sunt dedicaţi strict cheltuielilor pentru deschiderea şcolilor.

Noi vom deconta autorităţilor locale sau şcolilor orice achiziţie care este făcută, avem o sută de milioane de euro pentru tablete, se pot achiziţiona 500.000 de tablete, avem 50 de milioane de euro pentru materiale, echipamente de protecţie pe care de asemenea le vom deconta autorităţilor locale”, anunța Orban în urmă cu două luni.