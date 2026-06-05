Veste proastă pentru fanii FCSB! Jucătorul dorit de Gigi Becali nu mai vine la echipă: „Nu ne-am înțeles”

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FCSB nu vrea să mai transfere din campionatul intern, după ce majoritatea achizițiilor de la echipele din România au eșuat lamentabil în ultima perioadă. Totuși, Gigi Becali a fost atras de unul dintre cei mai interesanți jucători din SuperLiga României, Anderson Ceara. Roș-albaștrii au făcut o ofertă oficială pentru brazilianul de la Csikszereda, însă ciucanii au avut pretenții mult prea mari.

De ce a picat transferul lui Anderson Ceara la FCSB. Mihai Stoica a făcut anunțul

Principalele ținte ale celor de la FCSB în următoarea perioadă de transferuri vin din afara campionatului românesc, însă Anderson Ceara a fost destul de interesant pentru a-l face pe Gigi Becali să înainteze o ofertă oficială pentru Csikszereda Miercurea Ciuc.

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iar acesta a venit în cele din urmă. Csikszereda a cerut o sumă mult mai mare decât cea propusă de echipa patronată de Gigi Becali, iar acest lucru i-a făcut pe cei de la FCSB să închidă discuțiile pentru tehnicul fotbalist brazilian.

„Da, au răspuns cei de la Csikszereda pentru Anderson Ceara și nu ne-am înțeles. Cei de la Csikszereda au avut pretenții prea mari. La transferul din Serbia o să dureze. Dacă se va ajunge la un numitor comun, va dura. Este un jucător foarte interesant. În funcție de ce vom aduce, poate că vor mai și pleca. Momentan nu mai sunt jucători cărora nu li s-a propus prelungirea”, a spus Mihai Stoica la

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FCSB, foarte aproape de primul transfer al verii. Ce indicii a dat Mihai Stoica

iar Mihai Stoica a dezvăluit că este foarte aproape să se înțeleagă cu un fotbalist ce provine din a doua divizie franceză. Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a dat mai multe indicii despre fotbalistul cu dublă cetățenie:

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„Fundaș dreapta, aducem un jucător. Suntem înțeleși și va veni un jucător din Franța. (n.r. – Liga 2?) Nu există să aduci jucători din Ligue 1 în România. Vine de la un club care a scos jucători mari în trecut. Nu am semnat, trebuie să facă vizita, dar probabil va veni pe 17-18 iunie. Este transfer, nu vine liber”, a spus Mihai Stoica la emisiunea „MM la FANATIK”.