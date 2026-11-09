Sport

Veste proastă pentru fanii formației din SuperLiga României! Echipa se mută la 200 de kilometri de casă

Ciprian Păvăleanu
09.11.2026 | 23:51
Veste proasta pentru fanii formatiei din SuperLiga Romaniei Echipa se muta la 200 de kilometri de casa
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Corvinul Hunedoara ar putea reveni la Arad pentru meciurile de acasă. Foto: Sportpictures.eu
Conducerea clubului din SuperLiga României se află în fața unei decizii extrem de importante! Echipa și-ar putea juca meciurile la 200 de kilometri de casă
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Corvinul Hunedoara este una dintre revelațiile noului sezon de SuperLiga României. Nou-promovata a început sezonul jucând la Arad, pe arena Francisc Neuman, însă ulterior s-a mutat la Petroșani, pentru a fi mai aproape de casă. Din păcate, starea gazonului i-ar putea face pe hunedoreni să împartă din nou stadionul cu UTA pentru meciurile de acasă.

Veste proastă pentru fanii Corvinului! Echipa ar putea reveni la Arad

În prezent, chiar dacă nu poate evolua la Hunedoara, Corvinul joacă mult mai aproape de casă. Formația antrenată de Florin Maxim își dispută meciurile de acasă pe stadionul „Petre Libardi”, din Petroșani, care se află la o distanță de 70 de kilometri de Hunedoara. Totuși, lucrurile s-ar putea schimba pentru următorul meci de acasă, împotriva Farului.

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Nou-promovata ar putea reveni pe arena Francis Neuman din Arad pentru următoarele partide, mai ales că Liga Profesionistă de Fotbal deja i-a atras atenția după ultimul meci de pe stadionul din Petroșani, cel cu FC Argeș, când suprafața de joc a fost impracticabilă.

Conform sportarad.ro, oficialii hunedoreni au luat deja legătura cu arădenii pentru o eventuală revenire, mai ales că înțelegerea cu Primăria Arad a fost făcută până la finalul acestui sezon. Aceeași sursă informează că oamenii din conducerea Corvinului au luat în calcul și Sibiul, însă Arad rămâne prima variantă.

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Ce rezultate a obținut Corvinul Hunedoara pe stadionul Francis Neuman

Cum Corvinul Hunedoara este o echipă înfrățită cu UTA și extrem de iubită la Arad, trupa lui Maxim a obținut rezultate foarte bune pe arena Francis Neuman, iar meciurile chiar s-au simțit ca acasă, în ciuda distanței de 200 de kilometri față de „orașul-mamă”. În acest sezon, hunedorenii au obținut 8 puncte din cele 5 meciuri disputate „în casa” celor de la UTA, chiar dacă printre adversari s-au regăsit U Craiova, Dinamo și CFR Cluj.

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Corvinul a obținut două victorii (3-0 contra Csikszereda, chiar în prima etapă, și tot 3-0 împotriva „feroviarilor”), două remize (1-1 cu Sepsi OSK și 1-1 cu Dinamo București) și o înfrângere, care a venit chiar în ultimul meci dinaintea mutării la Petroșani (0-1 cu U Craiova). În prezent, după victoria cu FCSB din ultima etapă, Corvinul ocupă poziția a 7-a în clasament, cu 22 de puncte, la doar două puncte de locul 6, ocupat de Farul Constanța.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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