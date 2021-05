Veste proastă pentru fanii lui Real Madrid! Ce decizie radicală a luat Zinedine Zidane

Dezamăgire mare pentru suporterii lui Real Madrid, după ultimul anunț al lui Zinedine Zidane, într-un moment în care madrilenii se bat pentru titlu cu marea rivală din oraș, Atletico.

Echipa antrenată de fostul mare fotbalist francez se află la două puncte distanță de liderul Atletico Madrid, cu două etape înainte de finalul sezonului din La Liga.

Antrenorul de 49 de ani și-a anunțat plecarea de la Real, chiar dacă va reuși să câștige titlul de campion la finalul campionatului, potrivit Tele Madrid.

Zinedine Zidane pleacă de la Real Madrid!

Se pare că „Zizou” o va părăsi pe Real Madrid indiferent de ceea ce va urma și a luat această decizie din cauza stresului, oboselii psihice și fizice pe care a resimțit-o puternic în ultima vreme, potrivit sursei citate.

Așadar, Florentino Perez va avea din nouă bătăi de cap după destrămarea Superligii, iar acum va trebui să caute un nou antrenor pe măsura multiplei campioane europene.

Eliminată în semifinalele Ligii Campionilor de către Chelsea Londra, Real Madrid poate pierde și campionatul în acest final de sezon, ceea ce ar putea fi considerat un sezon ratat.

Zidane e dorit de președintele Agnelli la Juventus Torino

Zinedine Zidane are șanse mici să stea prea mult timp liber de contract. Juventus Torino ar putea să îi facă o ofertă în orice moment, fiind dorit de Andrea Agnelli, chiar dacă mai are contract cu Realul până în vara lui 2022. Astfel, Andrea Pirlo are șanse mari să fie dat afară după ce a ratat titlul și Liga Campionilor, spre disperarea lui Cristiano Ronaldo.

Francezul are peste 200 de meciuri pe banca „galaticilor” cu care a câștigat de două ori campionatul Spaniei, dar și trei Ligi ale Campionilor, ultima atunci când s-a încheiat primul său mandat, în 2018, revenind un an mai târziu pe Bernabeu.

Ba, mai mult, Zidane ar putea să își deschidă un muzeu cu toate trofeele cucerite pe Bernabeu: Două titluri, două Supercupe ale Spaniei, două Supercupe ale Europei, trei Ligi ale Campionilor și două Campionate Mondiale ale Cluburilor doar ca antrenor al madrilenilor, la care se adaugă alte șase ca jucător: un titlul (2002-2003), două Supercupe ale Spaniei ( 2001, 2003), o Ligă a Campionilor (2001-2002), Supercupa Europei (2002) și Cupa Intercontinentală (2002).

Ce spune Zinedine Zidane despre oferta de la Juventus Torino

Zinedine Zidane e foarte încântat de o aventură la Juventus Torino, fosta sa echipă la care a jucat, unde ar putea să îl antreneze din nou pe Cristiano Ronaldo, omul cu care a cucerit de trei ori Liga Campionilor: „Italia este în inima mea, am petrecut cinci ani în Torino și Juventus este încă importantă pentru mine. Momentan sunt aici, vom vedea”, a spus Zidane, pentru Sky Italia, citat de AS.com.

Zidane s-a săturat de desele accidentări, problemele de lot și toate celelalte probleme cauzate de pandemie, dar mai ales pentru criticile pe care le-a îndurat în acest sezon: „Spuneţi-mi în faţă, ‘vrem să te schimbăm’”, a răbufnit antrenorul la o conferință de presă.

Se pare că antrenorul ar fi pierdut și controlul vestiarului, jucătorii mai vechi precum Marcelo sau Isco nemaivând susținându-l pe francez. Singurul impediment în aducerea lui Zidane pe Allianz Stadium ar fi salariul uriaș de 12 milioane de euro, la care se adaugă și alte bonusuri de performanță.