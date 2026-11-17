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, și a încheiat Grupa 4 din Liga B pe locul patru, urmând să evolueze în barajul pentru menținerea/promovarea în Liga B din luna martie.

Coubiș și Cîrjan, absenți la partida tur din barajul Ligii Națiunilor

Titularizat în meciul de la Zenica, fundașul central Andrei Coubiș a primit un cartonaș galben în minutul 70 al duelului și a ajuns la două sancțiuni în grupa actuală de Liga Națiunilor. Mai primise un cartonaș galben în prelungirile partidei din Suedia, pierdută de „tricolori”, scor 1-2.

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Așadar, fotbalistul legitimat la Lincoln City, în liga secundă din Anglia, nu va fi apt pentru partida tur pe care România o va disputa în barajul de menținere/promovare, pe 25 martie. Returul va avea loc cinci zile mai târziu, în deplasare.

De asemenea, un alt fotbalist pe care Gică Hagi nu se va baza la partida tur este mijlocașul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan. Acesta a fost rezervă, a intrat în minutul 75 în locul lui Vladimir Screciu, iar un minut mai târziu era avertizat pentru un fault de joc. Acesta mai încasase un galben în returul cu Suedia, scor 0-1, din urmă cu o lună și jumătate.

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Coubiș, titular la retur?

. Sunt patru variante, selecționate care au terminat grupele din Liga C pe locul secund: Cipru, Estonia, Insulele Feroe și Belarus.

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Selecționerul Gică Hagi a început să-și contureze un prim 11 de bază la echipa națională, cu mici schimbări în funcție de disponibilități. În acest mecanism, Andrei Coubiș a devenit om de bază și are șanse foarte mari să fie titularizat la partida retur, când îi va expira suspendarea, în funcție și de forma actuală arătată la echipa de club.

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La acțiunea din luna noiembrie, „Regele” Hagi a procedat la fel cu Răzvan Marin. Mijlocașul lui AEK Atena a fost suspendat pentru partida de la București contra Poloniei, scor 2-1, apoi a fost titularizat la Zenica, împotriva Bosniei-Herțegovina. În cazul lui Cătălin Cîrjan, șansele de titularizare la retur sunt mult mai mici, deoarece concurența este mai dură la mijlocul terenului.