Sport

Veste proastă pentru Hagi. Atacantul cu 460 de goluri marcate în carieră va fi adversarul României și în această toamnă

Selecționerul echipei naționale nu a scăpat de unul dintre cei mai longevivi atacanți de pe Bătrânul Continent, care tocmai și-a prelungit contractul cu echipa sa de club
Catalin Oprea
04.08.2026 | 06:39
Veste proasta pentru Hagi Atacantul cu 460 de goluri marcate in cariera va fi adversarul Romaniei si in aceasta toamna
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Dzeko va mai juca cel puțin un an FOTO X
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Edin Dzeko, căpitanul naționalei Bosniei, una dintre adversarele României din această toamnă, în grupa din Liga Națiunilor,nu se lasă de fotbal. La 40 de ani, el și-a reînnoit contractul cu echipa germană Schalke 04, pentru încă un sezon.

Dzeko va juca tot la Schalke 04

Va fi al 23-lea sezon ca profesionist, pentru atacantul bosniac, care a venit în ianuarie de la Fiorentina și a contribuit la promovarea istorică a echipei din Gelsenkirchen în Bundesliga. „Din ianuarie joc pentru Schalke într-o echipă grozavă și în fața unor fani fantastici. Promovarea în Bundesliga este unul dintre cele mai importante momente ale carierei mele. Încă vreau mai mult. Și vreau, de asemenea, să ajut echipa noastră din Bundesliga„, a explicat Dzeko, care a refuzat oferte din Italia, Statele Unite și de la alte cluburi germane.

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Autor a șase goluri și trei pase decisive în Zweite Bundesliga, în sezonul trecut, Dzeko s-a declarat entuziasmat și foarte motivat să revină în Bundesliga, pe care a câștigat-o, în 2009, cu Wolfsburg. Mai ales că antrenorul Miron Muslic, bosniac ca el, i-a promis un rol important în echipă și și-a arătat încrederea deplină în calitățile lui.

La 40 de ani a jucat la Cupa Mondială

În această vară, Dzeko a participat la Cupa Mondială, după ce a eliminat Italia în barajul european din martie. La turneul final, el a fost titular în trei meciuri și a oferit o pasă decisivă. Bosnia a pierdut în 16-mi în fața SUA (scor 0-2).

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La Cupa Mondială 2026, Edin Dzeko a devenit doar al patrulea jucător de câmp din istorie care a evoluat într-un meci la turneul final, după ce a împlinit vârsta de 40 de ani. El s-a alăturat unor nume uriașe ale fotbalului: Roger Milla, Luka Modric și Cristiano Ronaldo.

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Are 151 de meciuri pentru Bosnia

Edin Dzeko și-a început cariera în Bosnia, la Zeljeznicar, în anul 2003. A mai jucat între timp pentru Teplice și FK Viagem, iar în 2007 a făcut pasul la Wolfsburg, acolo unde a fost remarcat în fotbalul mare.

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În 2011, Manchester City a plătit 37 de milioane de euro în schimbul atacantului bosniac. Ulterior, a mai jucat pentru Roma (2015-2021), Inter (2021-2023), Fenerbahce și Fiorentina. Din iarnă este la Schalke, iar acum a semnat un nou contract, de data aceasta pe un sezon întreg.

Dzeko are 151 de meciuri la naționala Bosniei, pentru care a marcat de 73 de ori, inclusiv contra României. În toată cariera sa, el a marcat 460 de goluri, iar prelungirea contractului cu Schalke înseamnă că nu va renunța nici la echipa națională. Bosnia este una dintre adversarele României, din Liga Națiunilor.

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Programul meciurilor din Liga Națiunilor:

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Suedia – ROMÂNIA, Polonia – Bosnia și Herțegovina

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina, Suedia – Polonia

Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – ROMÂNIA, Bosnia și Herțegovina – Suedia

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Suedia, Bosnia și Herțegovina – Polonia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia și Herțegovina

Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia și Herțegovina -ROMÂNIA, Polonia – Suedia

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