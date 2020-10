Veste proastă pentru marile cluburi: președintele FIFA se opune proiectului de 6 miliarde de euro

Gianni Infantino, președintele FIFA, a dat o lovitură grea planurilor pentru înființarea unei noi ligi continentale.

Informațiile inițiale indicau că Infantino ar accepta proiectul inițiat de Real Madrid și susținut de Manchester United și Liverpool.

SuperLiga Europeană urma să aibă 18 echipe, fiind o amenințare reală pentru competiția supremă UEFA Champions League. Noua competiție ar urma să fie finanțată de gigantul bancar JP Morgan cu o sumă de proximativ 6 miliarde de euro.

“În funcția de președinte FIFA sunt intersat de Cupa Mondială a Cluburilor și nu de o SuperLigă continentală. Nu sunt interesat de Bayern Munchen versus Liverpool, sunt interesat de Bayern Munchen versus Boca Juniors din Buenos Aires.

Liverpool are 180 de milioane de fani în întreaga lume. Flamengo are 40 de milioane de fani. Din aceste 40 de milioane de suporteri, 39 de milioane sunt din Brazilia. Liverpool are 5 milioane de fani în Anglia, iar 175 de milioane sunt din afara țării.

Îmi doresc ca și cluburile din afara Europei să fie atrăgătoare pentru suporteri. Viziunea mea este: 50 de cluburi și 50 de echipe naționale care să aibă șanse de a deveni campioane mondiale.” a declarat președintele FIFA Gianni Infantino.

SuperLiga Europeană noua competiție de elită a continentului

Propunerea de a înființa o SuperLigă Europeană devine o amenințare serioasă pentru UEFA Champions League, competiția numărul 1 de pe continent.

Pierderile financiare ar fi unele imense cu atât mai greu de acoperit în contextul pandemiei de coronavirus care deja a afectat grav sectorul economic din sport.

Cele 18 echipe participante în SuperLigă ar urma să fie: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla, Juventus, Inter Milan, Napoli, AC Milan, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, RB Leipzig, PSG, Lyon, Marseille.

