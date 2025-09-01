Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Veste proastă pentru Mircea Lucescu: Daniel Bîrligea de la FCSB, suspect de ruptură musculară! Prima reacție oficială a FRF

Veste dură pentru echipa națională a României. Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea după CFR Cluj - FCSB 2-2. Prima reacție din partea FRF.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
Veste proasta pentru Mircea Lucescu Daniel Birligea de la FCSB suspect de ruptura musculara Prima reactie oficiala a FRF
breaking news
Lovitură importantă pentru Mircea Lucescu. Daniel Bîrligea, suspect de ruptură musculară după CFR Cluj - FCSB 2-2. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Echipa națională a României a primit o veste deloc plăcută înaintea meciurilor din această lună. Daniel Bîrligea s-a accidentat chiar în derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2. Cum a reacționat FRF.

Daniel Bîrligea, suspect de ruptură musculară! Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului înainte de meciurile echipei naționale

Daniel Bîrligea a început pe banca de rezerve derby-ul CFR Cluj – FCSB, din etapa a 8-a a SuperLigii. Intrat în repriza secundă, el a rezistat doar 10 minute pe teren. Atacantul a acuzat probleme musculare și s-a întins pe gazon, fără să fi fost lovit de un adversar.

Această accidentare reprezintă o lovitură importantă și pentru FCSB, dar și pentru echipa națională a României, care se pregătește de „dubla” cu Canada și Cipru. Cristi Coste a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA care este starea vârfului campioanei en-titre și ce urmează pentru acesta.

„Sunt șanse foarte mari să fie vorba de o ruptură musculară!”

„Apropo de ruptură. Daniel Bîrligea este suspect de ruptură musculară. Astăzi va face analizele. Sunt șanse foarte mari să fie vorba de așa ceva.

Asta înseamnă că va rata convocarea la echipa națională și să vedem cât va dura și eventuala lui recuperare pentru FCSB. Va rămâne Mircea Lucescu cu doar doi atacanți sau va mai chema pe altcineva?”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

„Îi avem pe Louis și pe Drăguș!”

„Meciul cu Canada este un amical. Probabil dacă va vrea să mai vadă pe altcineva, va alege. Dacă nu, are doi jucători. Deja au fost foarte multe discuții legate în jurul lui Louis Munteanu.

Îi avem pe Louis și pe Drăguș, doi jucători foarte valoroși, care se pot descurca în această dublă. Nu cred că Mircea Lucescu va strica formula de la U21 (n.r. – atacanții Trică, Vermeșan și Burnete).”, a spus Mihai Stoichiță, oficialul FRF.

  • 5 septembrie, de la ora 21:00, este data meciului amical al României cu Canada
  • 9 septembrie, de la ora 21:45, este data meciului României din preliminariile CM 2026 contra Ciprului
Daniel Bîrligea de la FCSB, suspect de ruptură musculară!

