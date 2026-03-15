Mircea Lucescu, în alertă cu 11 zile înainte de Turcia – România! Un jucător important al naționalei a părăsit terenul accidentat și poate rata meciul de la Istanbul

Marius Marin a început ca titular partida dintre Pisa și Cagliari, în runda cu numărul #29 din Serie A, însă a părăsit terenul după doar un sfert de oră. Mijlocașul român a suferit o accidentare la genunchiul stâng și nu a mai putut continua meciul. Oscar Hiljemark, antrenorul gazdelor, l-a introdus pe teren în locul său pe danezul Malthe Hojholt.

Marius Marin s-a accidentat cu 11 zile înainte de Turcia – România

Accidentarea suferită de internaționalul român s-a produs în urma unui duel cu Michael Folorunsho, fotbalistul împrumutat de Cagliari de la campioana Napoli. După contact, Marin a șchiopătat câteva minute, după care a fost înlocuit de antrenorul lui Pisa. În momentul de față, nu se cunosc mai multe detalii despre gravitatea problemelor fotbalistului în vârstă de 27 de ani, însă prezența sa la Istanbul se află acum sub semnul întrebării, deoarece marele meci are loc în nu mai puțin de 11 zile, mai exact pe 26 martie.

Cei de la Pisa au anunțat faptul că în următoarele ore, Marius Marin va efectua un control medical pentru a putea primi diagnosticul. În cazul în care problemele de la genunchi nu îi vor permite acestuia să joace în , asta înseamnă că naționala României va mai trece pe lista indisponibilităților încă un jucător cheie. Până acum, se știe sigur că Louis Munteanu, Alexandru Chipciu și Denis Drăguș vor rata partida de la Istanbul.

Marius Marin a fost integralist în patru din ultimele cinci partide ale , mai exact în duelurile cu Bosnia, Austria, Cipru şi amicalul cu Canada. Doar la amicalul cu Republica Moldova, câştigat de tricolori cu 2-1, a fost rezervă. Până în acest moment, el a acumulat 36 de selecții pentru prima reprezentativă.

Marius Marin, foarte aproape de un transfer la Sevilla

În ultimele zile au circulat foarte multe zvonuri despre viitorul mijlocașului român. Contractul său cu Pisa va expiră la vară și se pare că odată cu începutul stagiunii următoare, Marin va părăsi Italia în favoarea Spaniei. Cei de la MARCA au confirmat transferul și au subliniat faptul că în momentul de față se pun la punct ultimele detalii cu privire la contractul pe care Marius Marin îl va semna cu gruparea din Andaluzia.

Marius Marin este jucătorul celor de la Pisa din 2018, club alături de care a obținut promovarea în Serie A la finalul stagiunii precedente. În total, acesta a strâns nu mai puțin de 268 de meciuri pentru clubul italian în toate competițiile, timp în care a izbutit să înscrie 7 goluri și să ofere 12 pase decisive. La ora actuală, cota sa de piață este de 3 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.