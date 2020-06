Veste proastă pentru Mirel Rădoi. Florin Andone ratează meciul cu Islanda după accidentarea la genunchi

Atacantul echipei Galatasaray Istanbul, Florin Andone, ratează meciul naționalei cu Islanda, din barajul pentru turneul final al Campionatului European, după accidentarea la genunchi suferită duminică seară în timpul meciului cu Rizespor.

Intrat la pauză, internaționalul a suferit o accidentare urâtă în minutul 72 după ce portarul advers a căzut peste genunchiul său drept care a cedat imediat.

Clubul Galatasaray a anunțat pe site-ul oficial că Florin Andone a fost supus unui RMN care a arătat că a suferit o ruptură a ligamentului lateral interior și o ruptură parțială a ligamentul încrucișat anterior.

Oficialii grupării turce au mai precizat că pașii următori în ceea ce-l privește pe atacantul român vor filuați doar după o consultare cu diriguitorii de la Brighton, club de unde a fost împrumutat până la finalul actualului sezon.

Astfel de accidentări necesită în general o pauză de aproximativ șase luni, astfel că Florin Andone va rata meciul cu Islanda, din barajul pentru Euro, care se va disputa în această toamnă, UEFA urmând să decidă data oficială a jocului.

Internaționalul român a primit cuvinte de încurajare de la celebrul său coechipier Radamel Falcao. ”Ai știut să depășești acest tip de accidentare și înainte, o vei face și acum. Fii puternic, Florin”, a scris columbianul pe Twitter.

Has sabido superar este tipo de adversidades ante y una vez más lo vas a lograr. Animo Florin. You’ve overcome the adversity before. Once again you are going to make it. Stay Strong, Florin. pic.twitter.com/7F9ZAkMocS

— Radamel Falcao (@FALCAO) June 15, 2020