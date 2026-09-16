Veste proastă pentru Neluțu Varga! Când își va recupera creanțele de 15.000.000 de euro de la CFR Cluj

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şi speră să poată să îşi rezolve situaţia financiară delicată în următorul an. , care chiar dacă a pierdut cu 1-3 la Sepsi, se menţine pe linia de plutire.

CFR Cluj, datorii de 40.000.000 de euro! Ce spune Răzvan Zăvăleanu despre aceste creanţe

Răzvan Zăvăleanu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situaţia financiară a clubului. El spune că obiectivul imediat este rezolvarea situaţiei imediate, astfel încât cheltuielile curente să poată fi suportate. Dar marea problemă a CFR-ului sunt creanţele dinaintea deschiderii insolvenţei: 40.000.000 de euro.

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„Ştiţi că sunt optimist, dar suntem încă departe de un punct la care să putem spune că lucrurile au luat o turnură sau alta. Dar suntem în calea cea bună în ceea ce priveşte echilibrarea societăţii din punct de vedere financiar, pentru a suporta cheltuielile curente.

O altă discuţie va fi peste un an când va trebui să plătim creanţele de dinaintea deschiderii procedurii. Pentru asta nu avem soluţie, dar lucrăm la treaba asta. Până în octombrie când vom avea un tabel de creditori o să vedem exact, dar mai mult sau mai puţin ar putea fi 35-40.000.000 de euro”, a spus Zăvăleanu.

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Veste proastă pentru Neluţu Varga! E ultimul care poate să îşi recupereze banii

Reprezentantul administratorului judiciar îi dă o veste proastă lui Neluţu Varga, care are aproximativ 50% din datorii sunt împrumuturile sale în club. Patronul CFR-ului va fi ultimul care îşi va lua banii:

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„Rămâne să vedem cum se vor înscrie creditorii. Reţineţi că jumătate din aceşti bani sunt împrumuturi ale acţionarului principal (n.r. Neluţu Varga). Din păcate pentru proprietarii companiilor de insolvenţă. ei sunt ultimii care îşi iau banii, potrivit legislaţiei.

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Probabil că ştie, iar atitudinea dumnealui a fost prioritar pentru salvarea societăţii şi mai puţin pentru recuperarea banilor. Normal că i-ar plăcea să îşi recupereze banii, dar n-a făcut un scop în sine.

Îşi doreşte să salveze CFR Cluj pentru că a făcut nişte performanţe frumoase, au fost nişte ani frumoşi şi ar fi păcat. Dar aşa se întâmplă în insolvenţe, asociaţii sunt ultimii care îşi iau banii. Deocamdată suntem departe de acest punct, noi trebuie să echilibrăm societatea pentru a putea suporta cheltuielile curente”, a spus Zăvăleanu la FANATIK SUPERLIGA.

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