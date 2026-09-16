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Veste proastă pentru Neluțu Varga! Când își va recupera creanțele de 15.000.000 de euro de la CFR Cluj

Răzvan Zăvăleanu a dat ultimele detalii despre insolvenţa celor de la CFR Cluj. Reprezentantul administratorului judiciar are o veste proastă pentru Neluţu Varga.
Marian Popovici
16.09.2026 | 14:30
Veste proasta pentru Nelutu Varga Cand isi va recupera creantele de 15000000 de euro de la CFR Cluj
EXCLUSIV FANATIK
Veste proastă pentru Neluțu Varga! Când își va recupera creanțele de 15.000.000 de euro de la CFR Cluj. Sursa: colaj Fanatik
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CFR Cluj a intrat în insolvenţă şi speră să poată să îşi rezolve situaţia financiară delicată în următorul an. Marius Şumudică a stabilizat echipa, care chiar dacă a pierdut cu 1-3 la Sepsi, se menţine pe linia de plutire.

CFR Cluj, datorii de 40.000.000 de euro! Ce spune Răzvan Zăvăleanu despre aceste creanţe

Răzvan Zăvăleanu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situaţia financiară a clubului. El spune că obiectivul imediat este rezolvarea situaţiei imediate, astfel încât cheltuielile curente să poată fi suportate. Dar marea problemă a CFR-ului sunt creanţele dinaintea deschiderii insolvenţei: 40.000.000 de euro.

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Ştiţi că sunt optimist, dar suntem încă departe de un punct la care să putem spune că lucrurile au luat o turnură sau alta. Dar suntem în calea cea bună în ceea ce priveşte echilibrarea societăţii din punct de vedere financiar, pentru a suporta cheltuielile curente.

O altă discuţie va fi peste un an când va trebui să plătim creanţele de dinaintea deschiderii procedurii. Pentru asta nu avem soluţie, dar lucrăm la treaba asta. Până în octombrie când vom avea un tabel de creditori o să vedem exact, dar mai mult sau mai puţin ar putea fi 35-40.000.000 de euro”, a spus Zăvăleanu.

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Veste proastă pentru Neluţu Varga! E ultimul care poate să îşi recupereze banii

Reprezentantul administratorului judiciar îi dă o veste proastă lui Neluţu Varga, care are aproximativ 50% din datorii sunt împrumuturile sale în club. Patronul CFR-ului va fi ultimul care îşi va lua banii:

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„Rămâne să vedem cum se vor înscrie creditorii. Reţineţi că jumătate din aceşti bani sunt împrumuturi ale acţionarului principal (n.r. Neluţu Varga). Din păcate pentru proprietarii companiilor de insolvenţă. ei sunt ultimii care îşi iau banii, potrivit legislaţiei. 

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Probabil că ştie, iar atitudinea dumnealui a fost prioritar pentru salvarea societăţii şi mai puţin pentru recuperarea banilor. Normal că i-ar plăcea să îşi recupereze banii, dar n-a făcut un scop în sine. 

Îşi doreşte să salveze CFR Cluj pentru că a făcut nişte performanţe frumoase, au fost nişte ani frumoşi şi ar fi păcat. Dar aşa se întâmplă în insolvenţe, asociaţii sunt ultimii care îşi iau banii. Deocamdată suntem departe de acest punct, noi trebuie să echilibrăm societatea pentru a putea suporta cheltuielile curente”, a spus Zăvăleanu la FANATIK SUPERLIGA.

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Veste proastă pentru Neluțu Varga! Când își va recupera creanțele de 15.000.000 de euro de la CFR Cluj

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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