Veste proastă pentru Nicolae Dică: Florinel Coman are ruptură! „Stă șase săptămâni!”. Update Exclusiv

Nicolae Dică a confirmat informația prezentată în exclusivitate de FANATIK despre gravitatea accidentării lui Florinel Coman și a anunțat cât va sta departe de gazon căpitanul „roș-albaștrilor”.

„Florinel Coman are ruptură, cred că va sta între 5 şi 6 săptămâni. A făcut RMN, din păcate l-am pierdut pentru o perioadă mai lungă. Mă gândeam că nu va avea o ruptură după discuţia pe care am avut-o cu el la pauză şi din păcate are acest lucru. Dar el a mai trecut prin astfel de momente, trebuie să devină mai puternic, să intre mai repede în echipă.

A avut aceste accidentări şi înainte. Poate şi eu că din dorinţa de a-i da minute, a-i da încredere, l-am lăsat şi a jucat 89 de minute în Europa, apoi tot jocul cu FC U Craiova. Din dorinţa de a-i da ritm l-am forţat… l-am băgat în Europa pentru că eu credeam că poate să joace din 3 în 3 zile. Asta e, se poate întâmpla”, a declarat Nicolae Dică la conferinţa de presă premergătoare partidei CS Mioveni – FCSB.