Veste proastă pentru părinții ai căror copii fac cursuri online! Nu toţi beneficiază de concediu plătit de la stat. Care este explicaţia

O parte dintre părinții din România primesc o veste proastă, la scurt timp după startul anului școlar: Nu toți beneficiază de concediu plătit de la stat.

Multe școli din țară au adoptat din start, sau pe parcurs, scenariul orelor online pentru cei mici, iar o parte dintre părinți s-au văzut nevoiți să rămână acasă.

Din păcate, nu toți dintre ei intră în categoria celor care primesc un concediu plătit de stat. Pentru asta trebuiesc îndeplinite o serie de condiții.

Părinții ai căror copii fac cursuri online primesc o veste proastă: nu toţi beneficiază de concediu plătit de la stat

La nicio săptămână de la startului anului școlar 2020-2021, o parte a părinților din România se văd puși în fața unei realități crunte: sunt obligați să stea acasă, cu copiii, dar fără să fie remunerați.

Astfel, părinții elevilor până în 12 ani ale căror școli au decis să adopte scenariul online fără a avea la bază o anchetă epidemiologică a DSP și o hotărâre a Comitetului pentru Situații de Urgență, ori cei care sunt în grupe de risc și solicită școală online, nu primesc concediu plătit de la serviciu, scrie Edupedu.

Conform sursei citate, până la această oră, zeci de părinți au semnalat faptul că școlile au decis să desfășoare cursuri online cu elevii din învățământul primar, din lipsă de spațiu, deși acest lucru nu este prevăzut nici în scenariul verde și nici în cel galben, potrivit Ordinului comun al miniștrilor educației și sănătății.

”Cum pot să ajut copilul pentru că sunt nevoită să fiu la serviciu? Nu mai exista nicio bază legală pentru școala asta hibrid… Apoi urmează teme pe platforme, trimiterea temelor etc. Am crezut că ne ajută OUG 147/2020, dar am vorbit la AJOFM și NU, este pentru scenariul în care se închide școala”, scrie un părinte pentru site-ul citat.

Mai mult, nici părinții elevilor care au solicitat să facă școală online ca urmare a faptului că se află, ei sau persoanele cu care locuiesc, într-o grupă de risc pe motive de sănătate, susțin că nu pot să apeleze la prevederile acestei ordonanțe pentru a sta acasă cu copiii.

La finalul lunii august, Ministerul Muncii anunța, într-un comunicat de presă, că “părinții vor beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor pe perioada în care activitățile didactice din școli, grădinițe sau creșe sunt limitate sau suspendate ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2”.

Care erau condițiile pentru acordarea zilelor libere

Teoretic, Legea 19/2020 și Ordonanța de urgență 147/2020 prevăd zile libere pentru părinți, în cazul închiderii temporare a școlilor, grădinițelor sau creșelor.

În același comunicat se mai arată: “Guvernul a decis, prin Ordonanță de Urgență, ca zilele libere să fie acordate unuia dintre părinţi, dacă îndeplinește, cumulativ, două condiții: copiii au vârsta de până la 12 ani, respectiv de până la 26 de ani dacă au dizabilități, și sunt înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie antepreşcolară, iar celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere”.

Din OUG reiese că indemnizația pentru fiecare zi liberă este de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.