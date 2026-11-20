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Celebrul influencer Pescobar a primit o veste dură! PRO TV i-a anulat emisiunea „Pe muchie de cuțit” chiar înainte de a fi televizată. Conducerea postului de televiziune ar fi considerat că produsul nu întrunește cerințele pentru a intra în grila de programe.

Emisiunea lui Pescobar de la PRO TV, trasă pe dreapta

Finalul anului a venit cu noi provocări pentru Pescobar, pe numele său real Paul Nicolau. Antreprenorul și a început filmările pentru show-ul „Pe muchie de cuțit”, care urma să fie televizat la PRO TV. Numai că, potrivit , produsul nu a fost pe placul șefilor de pe Pache Protopopescu, iar proiectul a fost tras pe dreapta.

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PRO TV a venit și cu un răspuns oficial. Chestionat în legătură cu oprirea emisiunii care urma să fie prezentat de Pescobar, postul de televiziune a argumentat că procesul de selecție pentru grila de programe este unul riguros și că filmarea unei producții nu înseamnă automat că aceasta va fi automat pe post.

„Strategia de programe este un proces complex, iar deciziile privind difuzarea producţiilor sunt luate în funcţie de contextul general şi de grila de programe.

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Filmarea unei producţii nu înseamnă neapărat că aceasta va fi difuzată imediat, iar în această primăvară, PRO TV le oferă telespectatorilor o gamă variată de conţinut”, a transmis PRO TV pentru sursa citată anterior.

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„Pe muchie de cuțit” este adaptarea românească a show-ului „Kitchen Nightmares” care face revagii în Marea Britanie de aproape două decenii. Formatul îl are în rol principal pe chef Gordon Ramsey, care are misiunea să descopere neregulile din bucătărie, iar ulterior să le repare cu experiența și cunoștințele sale.

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Câți bani bagă Pescobar la CSA Steaua

. Omul de afaceri susține voleiul feminin, prin intermediul lanțului său de restaurante „Taverna Racilor”. Potrivit FANATIK, sponsorizarea este de 20.000 de euro, iar parteneriatul a fost încheiat pentru cel puțin doi ani.

Sprijinul vine într-o perioadă dificilă pentru secția de volei a „militarilor”. Problemele financiare au dus la plecări atât din rândul jucătorilor, cât și al staff-ului tehnic, mai ales la formația masculină. Implicarea lui Pescobar ar putea fi extinsă în viitor și către alte secții ale clubului, însă deocamdată sponsorizarea vizează exclusiv voleiul feminin.

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Conducerea Clubului Sportiv Steaua a început o campanie de atragere a unor noi parteneri pentru a acoperi o parte din cheltuieli. Pe lângă Taverna Racilor și Stanleybet, sponsorul oficial, „militarii” au anunțat că au început noi colaborări cu NIRO Investment Group, Destine Broker, Apa Craiului, Izvorul Minunilor și NAGA.