Veste proastă pentru Rapid! S-a accidentat la genunchi și ratează derby-ul cu U Cluj

Rapid București o va întâlni pe Universitatea Cluj într-un derby pe Giulești, care va desemna liderul campionatului, cel puțin până la meciul Universității Craiova. Cu câteva ore înainte de startul meciului, giuleștenii au anunțat lotul pe care se va baza Costel Gâlcă și au precizat că Leo Bolgado (27 de ani) nu face parte din el, cauzele fiind medicale.

Cu aproximativ 5 ore înainte de meciul de pe Giulești, Rapid București a făcut o postare inedită prin care și-a prezentat lotul cu care o va înfrunta pe Universitatea Cluj. În poza respectivă, Andrei Borza ține un telefon în mână, iar în aplicația „notițe” apare întreg lotul pe care se va baza Costel Gâlcă la această partidă.

Giuleștenii au ținut să menționeze că absența lui Leo Bolgado nu are vreun raționament tactic, ci brazilianul a suferit o accidentare la genunchi, care nu-i va permite să evolueze în meciul contra „șepcilor roșii”. „Lotul pentru duelul cu “U” Cluj. Leo Bolgado a suferit o accidentare la genunchi și este indisponibil”, se arată în postarea de pe Facebook a celor de la Rapid.

Stoperul brazilian nu a avut constanță sub comanda lui Costel Gâlcă și a evoluat în doar 12 meciuri în acest sezon și foarte rar a început două meciuri consecutive din postura de jucător titular.

În acest play-off, antrenorul Rapidului nu s-a bazat deloc pe el și nici pe Stoperii preferați de Gâlcă în meciurile cu Dinamo și CFR Cluj au fost Lars Kramer și Alexandru Pașcanu. Cei doi vor fi titulari în centrul defensivei și de această dată.