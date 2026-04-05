Sport

Veste proastă pentru Rapid! S-a accidentat la genunchi și ratează derby-ul cu U Cluj

Fotbalistul giuleștenilor a suferit o accidentare la genunchi înaintea partidei cu Universitatea Cluj și va fi indisponibil cel puțin pentru această etapă! Află despre ce jucător este vorba
Ciprian Păvăleanu
05.04.2026 | 20:08
ULTIMA ORĂ
Leo Bolgado nu este disponibil pentru meciul Rapid - U Cluj. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Rapid București o va întâlni pe Universitatea Cluj într-un derby pe Giulești, care va desemna liderul campionatului, cel puțin până la meciul Universității Craiova. Cu câteva ore înainte de startul meciului, giuleștenii au anunțat lotul pe care se va baza Costel Gâlcă și au precizat că Leo Bolgado (27 de ani) nu face parte din el, cauzele fiind medicale.

Leo Bolgado, out pentru meciul cu U Cluj! Anunțul făcut de Rapid

Cu aproximativ 5 ore înainte de meciul de pe Giulești, Rapid București a făcut o postare inedită prin care și-a prezentat lotul cu care o va înfrunta pe Universitatea Cluj. În poza respectivă, Andrei Borza ține un telefon în mână, iar în aplicația „notițe” apare întreg lotul pe care se va baza Costel Gâlcă la această partidă.

ADVERTISEMENT

Giuleștenii au ținut să menționeze că absența lui Leo Bolgado nu are vreun raționament tactic, ci brazilianul a suferit o accidentare la genunchi, care nu-i va permite să evolueze în meciul contra „șepcilor roșii”. „Lotul pentru duelul cu “U” Cluj. Leo Bolgado a suferit o accidentare la genunchi și este indisponibil”, se arată în postarea de pe Facebook a celor de la Rapid.

Leo Bolgado, fără minute în acest play-off

Transferul lui Leo Bolgado de la CFR Cluj la Rapid a fost văzut ca o mare lovitură, însă, în realitate, el nu a reușit să confirme pe tricoul giuleștenilor. Stoperul brazilian nu a avut constanță sub comanda lui Costel Gâlcă și a evoluat în doar 12 meciuri în acest sezon și foarte rar a început două meciuri consecutive din postura de jucător titular.

ADVERTISEMENT
În acest play-off, antrenorul Rapidului nu s-a bazat deloc pe el și nici pe Denis Ciobotariu, care nu a mai prins niciun minut în ultimele 5 partide pentru alb-vișinii. Stoperii preferați de Gâlcă în meciurile cu Dinamo și CFR Cluj au fost Lars Kramer și Alexandru Pașcanu. Cei doi vor fi titulari în centrul defensivei și de această dată.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!