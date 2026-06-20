Veste proastă pentru Ronny Labonne! Ce s-a ales de fundașii care au venit la FCSB să-i ia locul lui Vali Crețu

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Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit la superlativ despre Ronny Labonne (28 de ani), noul fundaș dreapta de la FCSB. Apărătorul din Martinica trebuie să îi ia locul lui Valentin Crețu (37 de ani) și va avea o misiune infernală. „Doiarul” roș-albaștrilor și-a spulberat până acum concurența.

Ce șanse are Ronny Labonne să se impună la FCSB. Primele victime ale lui Crețu

Contractul lui Valentin Crețu cu FCSB expiră în acest ani, iar Aceasta nu este o veste tocmai bună pentru care are obiectiv să fie titular în defensiva lui Marius Baciu. Din 2019 la FCSB, Crețu a avut numeroși contracandidați pe fost, dar niciunul nu s-a dovedit capabil să îl scoată din primul „11” pe „Gladiatorul” roș-albaștrilor.

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Valentin Crețu joacă la FCSB din vara lui 2019, când Gigi Becali a plătit 125.000 de euro pentru transferul său de la Gaz Metan Mediaș. Tot atunci, la gruparea roș-albastră a ajuns și Cristi Manea, care a fost împrumutat de la Apollon Limassol. Internațional român și fost campion al României cu CFR Cluj, Manea n-a jucat decât 4 meciuri la roș-albaștri și a fost cedat după doar patru luni.

Nu doar Manea concura cu Vali Crețu pentru postul de fundaș dreapta în prima parte a sezonului 2019-2020. În acea vară, FCSB l-a transferat și pe Claudiu Belu. La fel, actualul fotbalist al Rapidului, Belu a fost cedat în iarnă, după doar 9 prezențe în tricoul roș-albastru. După plecarea de la FCSB, cariera lui Claudiu Belu a luat o traiectorie descendentă a ajuns să fie pus pe liber de SCM Rm. Vâlcea.

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Revenirea lui Gabi Enache la FCSB, un fiasco

În toamna lui 2020, în plină pandemie, FCSB s-a confruntat cu numeroase probleme de lot din cauza infectării cu COVID-19. Gigi Becali a făcut atunci mai multe transferuri în regim de urgență, printre care și repatrierea lui Gabi Enache. Revenirea ofensivului fundaș dreapta la FCSB s-a dovedit un adevărat fiasco. El nu a avut nicio șansă în fața lui Vali Crețu. A jucat doar 2 meciuri în tricoul roș-albastru și a fost cedat gratis după cinci luni. Apoi, în iarna lui 2022, FCSB a mai legitimat un fundaș dreapta. Este vorba despre Florin Achim, de la Clinceni, care, într-un singur an, a jucat doar un meci. După aventura FCSB, Achim a mai evoluat o perioadă la Concordia Chiajna și a agățat ghetele în cui.

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Speranțele în Alexandru Pantea au fost „spulberate”

Împrumutat la Hermannstadt, în Liga 2, în sezonul 2021-2022, Alexandru Pantea a făcut un sezon de excepție pentru sibieni și era văzut drept înlocuitorul perfect pentru Valentin Crețu. Din păcate, fundașul ajuns la 22 de ani este, în continuare, doar un fotbalist de lot pentru gruparea roș-albastră. Pantea a câștigat 5 trofee cu FCSB, pentru care a bifat 104 partide, dar, deocamdată, nu a reușit să îi ia locul de titular lui Valentin Crețu.

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Nici măcar internaționalul Deian Sorescu nu a reușit să se impună în fața „Gladiatorului”. Deși face furori în Turcia, Sorescu nu a continuat la FCSB după sezonul 2023-2024, în care a fost împrumutat de la Rakow. Sorescu a jucat 18 meciuri pentru FCSB și a marcat 2 goluri, dar a fost folosit mai mult în flancul stâng înainte să îi expire împrumutul.

„Racheta” Nana Antwi a fost deturnată de Crețu

Un transfer în care Gigi Becali și-a pus mari speranțe a fost cel al lui Nana Antwi, poreclit „Racheta”. În ianuarie 2024, FCSB a plătit 100.000 de euro pentru a îl cumpăra de la Urartu. După doar jumătate de sezon, în care a bifat 15 apariții, ghanezul a fost cedat la Hermannstadt, acolo unde, timp de doi ani, a evoluat sub formă de împrumut. Nana Antwi nu s-a mai întors niciodată la FCSB și, în februarie 2026, a fost vândut pentru 200.000 de euro la Beitar Ierusalim.

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Pentru sezonul 2025-2026, FCSB era convins că i-a găsit înlocuitor lui Valentin Crețu. Puștiul Ionuț Cercel era văzut titular pe postul de fundaș dreapta, mai ales că era și este în continuare eligibil pentru regula U21. Fotbalistul de 900.000 de euro al roș-albaștrilor mai ales că s-a și confruntat cu probleme medicale serioase.

În toți acești 8 ani, de când Vali Crețu e titular incontestabil la FCSB, au fost și alți fotbaliști care i-ar fi putut lua fața, dar nu au avut nicio șansă. E vorba despre Denis Haruț, Ovidiu Popescu și Radu Boboc. Primul s-a transferat la nou-promovata FC Voluntari, al doilea a ajuns în Liga 2, la Timișoara, iar Boboc e la Nieciecza, locul 18 din Polonia.