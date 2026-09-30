Sport

Compania din România cu care colaborează Simona Halep a solicitat insolvența: „O decizie dificilă”

Simona Halep, parteneriat de imagine cu o companie aviatică românească care se confruntă cu probleme majore. Aceasta a depus o cerere privind falimentul.
Alexa Serdan
30.09.2026 | 20:13
Compania din Romania cu care colaboreaza Simona Halep a solicitat insolventa O decizie dificila
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Compania unde este ambasador Simona Halep intră în insolvență. Sursa foto: Instagram.com
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Compania aeriană 100% românească cu care are o colaborare de doar câteva luni Simona Halep trece printr-o perioadă dificilă. A solicitat insolvența pe cale judecătorească, la scurtă vreme după ce a luat o altă hotărâre.

Compania care a semnat cu Simona Halep cere insolvența

Simona Halep (35 ani) este cea mai titrată tenismenă din România. Și-a construit averea datorită pasiunii pentru sport, dar și unor investiții importante făcute din banii câștigați din tenis. În plus, a semnat contracte de imagine cu numeroase branduri, cel mai recent fiind făcut public în mai anul curent.

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A devenit ambasator pentru AnimaWings, un operator 100% românesc care dispune de o flotă formată din 8 aeronave de ultimă generație. Pe perioada verii a operat peste 50 de rute aeriene, însă de curând a luat decizia să retragă 6 dintre avioanele sale. Reprezentanții au anunțat că au luat această hotărâre din cauza unor probleme tehnice.

Acestea ar afecta aeronavele A220-300, relatează zf.ro. Cu toate acestea, compania nu a specificat despre ce situații ar fi vorba. Ulterior, firma operată de fraţii Cristian şi Marius Pandel a depus la Tribunalul Bucureşti o cerere pentru deschiderea procedurii de insolvenţă. Bărbații care sunt fondatorii Christian Tour au avut în 2025 afaceri de 330 milioane lei.

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Potrivit datelor transmite de Ministerul de Finanțe este aproape o triplare a veniturilor faţă de anul anterior. În acelaşi timp, AnimaWings a înregistrat pierderi de peste 107 milioane lei. Cu un an în urmă a avut un profit de aproape 2 milioane lei. În schimb, datoriile s-au ridicat la 157 milioane lei, de cinci ori mai mari decât cele înregistrate în 2024.

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Anunțul făcut de compania aeriană

Compania aeriană a emis un comunicat de presă în care și-a dezvăluit planurile de viitor. A anunțat că a demarat un proces de reorganizare judiciară pentru protejarea şi continuarea activităţii sale. Mai mult, reprezentanţii au mai transmis că în ultima perioadă au întâmpinat mai multe probleme tehnice la nivelul flotei de aeronave.

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„Este o decizie dificilă, dar necesară pentru a proteja ceea ce am construit în ultimii ani şi, mai ales, pentru a putea continua. Problemele tehnice repetate ale flotei au produs într-un timp relativ scurt efecte în lanţ asupra întregii noastre activităţi, într-un context economic care a amplificat suplimentar această presiune.

Am ales să acţionăm noi, responsabil, şi să accesăm cadrul legal care ne permite să protejăm compania, operaţiunile şi perspectiva AnimaWings. Prioritatea imediată sunt pasagerii noştri şi menţinerea unui număr cât mai mare de zboruri. AnimaWings va continua operarea într-un format adaptat.

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Este o etapă dificilă pe care trebuie să o traversăm pentru a putea construi următoarea etapă a companiei pe baze sustenabile”, a declarat CEO AnimaWings, Marius Pandel, mai arată sursa citată anterior. Simona Halep nu a oferit niciun punct de vedere în această privință.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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