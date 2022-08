Veste proastă pentru Simona Halep înainte de US Open 2022. Ce s-a întâmplat după retragerea de la WTA Cincinnati

Fostul lider mondial a acuzat o chiar înaintea partidei din turul 2 de la Cincinnati cu rusoaica Veronika Kudermetova și a decis să nu riște nimic.

Simona Halep, coborâre în clasamentul WTA înainte de US Open 2022

Tocmai această retragere i-a adus Simonei Halep o coborâre de o poziție în clasamentul WTA cu o săptămână înainte de startul US Open 2022. Românca a căzut pe locul 7, fiind întrecută de bielorusa Aryna Sabalenka, semifinalistă la Cincinnati.

Dubla campioană de Grand Slam va începe Flushing Meadows cu 3.255 de puncte, dar va avea ocazia să urce considerabil dacă va face un rezultat bun la New York. Și asta pentru că anul trecut nu a ajuns decât până în optimi de finală.

Următoarea româncă din clasamentul WTA este Irina Begu, care se menţine pe locul 34, cu 1.384 de puncte. Sorana Cîrstea a urcat două locuri şi este pe 38, cu 1.330 de puncte, Ana Bogdan a coborât un loc şi acum ocupă poziţia 65, cu 910 puncte, iar Jaqueline Cristian este pe locul 76, în menţinere, cu 788 de puncte.

În Top 200 WTA se mai află 5 jucătoare din România: Gabriela Ruse – locul 102 (coborâre de 4 poziții), cu 626 de puncte, Irina Bara – locul 126 (urcare o poziție), cu 495 de puncte, Gabriela Lee – locul 137 (coborâre o poziție), cu 453 de puncte, Alexandra Cadanțu-Igantik – locul 160 (coborâre de 2 poziții), cu 408 puncte, și Mihaela Buzărnescu – locul 180 (menținere), cu 361 de puncte.

Halep a început antrenamentele la New York

Jucătoarea poloneză Iga Swiatek este în continuare lider autoritar în ierarhia WTA, fiind urmată la mare distanță de Anett Kontaveit și Maria Sakkari. Top 10 arată astfel:

1. Iga Swiatek (Polonia) – 8.605 puncte

2. Anett Kontaveit (Estonia) – 4.580

3. Maria Sakkari (Grecia) – 4.190

4. Paula Badosa (Spania) – 3.980

5. Ons Jabeur (Tunisia) – 3.920

6. Aryna Sabalenka (Belarus) – 3.470

7. Simona Halep (România) – 3.255

8. Jessica Pegula (SUA) – 3.201

9. Garbine Muguruza (Spania) – 2.886

10. Daria Kasatkina (Rusia) – 2.795

Câştigătoare la Cincinnati, sportiva franceză Caroline Garcia a urcat 18 poziții şi se află pe locul 17, cu 2.220 de puncte. Ajunsă până în finala turneului american, cehoaica Petra Kvitova a urcat 7 poziții, până pe locul 21, cu 2.077 de puncte.

Simona Halep a efectuat alături de Patrick Mourtaglou pe arena principală de la US Open, ”Arthur Ashe”. Campioana noastră se simte din ce în ce mai bine după accidentare și pare extrem de concentrată înainte de cel mai important turneu pe care îl mai are de jucat în acest an.

, după ce organizatorii au anunțat premii record în acest an: 2,5 milioane de dolari pentru titlul de Grand Slam. În total, americanii pun la bătaie nu mai puțin de 60 de milioane de dolari, cel mai mare premiu din istoria turneului de 142 de ani.