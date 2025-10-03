Veste proastă pentru titularul de la FCSB: „Nu ar trebui să se mai întâmple asta niciodată”

După etapa din acest weekend urmează o nouă pauză competițională, cauzată de meciurile echipelor naționale. Siyabonga Ngezana, fundașul celor de la FCSB, nu a fost convocat de selecționerul Africii de Sud pentru partidele cu Zimbabwe și Rwanda, iar motivul din spatele acestei decizii este unul extrem de interesant.

Ngezana nu merge la echipa națională. Veste proastă pentru fundașul de la FCSB

Naționala Bafana Bafana riscă să rateze calificarea la Campionatul Mondial din 2026 dintr-un motiv incredibil. Africa de Sud a pierdut meciul cu Lesotho la masa verde,

Acum, sud-africanii și-au luat toate măsurile de precauție pentru a evita o nouă gafă colosală. , e suspendat pentru jocul cu Zimbabwe, însă el ar fi putut evolua în partida cu Rwanda din ultima etapă a preliminariilor.

Motivul pentru care Ngezana ratează convocarea la echipa națională! Selecționerul a explicat tot

Totuși, selecționerul Hugo Broos a decis să nu se complice și l-a convocat pe Malibongwe Khoza (21 de ani), de la Mamelodi Sundowns. Antrenorul și-a motivat decizia, precizând că nu vrea să se comită o nouă greșeală și în cazul lui Ngezana.

„Ceea ce trebuie făcut pentru a ne asigura că astfel de greșeli nu se mai repetă este să luăm notițe în fiecare meci. Este atât de simplu.

Reiterez, nimeni nu trebuie învinuit pentru aceasta, pentru că a fost o greșeală. Adică, în momentul în care nici jucătorul însuși nu își amintește că a primit un cartonaș galben în noiembrie 2023, iar apoi a fost suspendat doi ani mai târziu, trebuie să înțelegem că a fost greșeala tuturor.

Dar recunosc că a fost o mare greșeală din partea noastră, a tuturor. Și acum toată lumea știe că o astfel de greșeală nu ar trebui să se mai întâmple niciodată. Și nu se va mai întâmpla, pentru că Ngezana este suspendat și toți am luat la cunoștință asta”, a declarat selecționerul naționalei Africii de Sud, conform sundayworld.co.za.