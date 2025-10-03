Sport

Veste proastă pentru titularul de la FCSB: „Nu ar trebui să se mai întâmple asta niciodată”

Un jucător de bază de la FCSB nu va merge în cantonamentul echipei naționale. Selecționerul și-a explicat decizia de a nu-l convoca. Despre cine este vorba.
Alex Bodnariu
03.10.2025 | 18:55
Veste proasta pentru titularul de la FCSB Nu ar trebui sa se mai intample asta niciodata
ULTIMA ORĂ
Lovitură pentru un jucător de bază de la FCSB. De ce a ratat convocarea la echipa națională

După etapa din acest weekend urmează o nouă pauză competițională, cauzată de meciurile echipelor naționale. Siyabonga Ngezana, fundașul celor de la FCSB, nu a fost convocat de selecționerul Africii de Sud pentru partidele cu Zimbabwe și Rwanda, iar motivul din spatele acestei decizii este unul extrem de interesant.

ADVERTISEMENT

Ngezana nu merge la echipa națională. Veste proastă pentru fundașul de la FCSB

Naționala Bafana Bafana riscă să rateze calificarea la Campionatul Mondial din 2026 dintr-un motiv incredibil. Africa de Sud a pierdut meciul cu Lesotho la masa verde, după ce selecționerul a folosit un jucător suspendat pentru cumul de cartonașe.

Acum, sud-africanii și-au luat toate măsurile de precauție pentru a evita o nouă gafă colosală. Ngezana, stoperul de la FCSB, e suspendat pentru jocul cu Zimbabwe, însă el ar fi putut evolua în partida cu Rwanda din ultima etapă a preliminariilor.

ADVERTISEMENT

Motivul pentru care Ngezana ratează convocarea la echipa națională! Selecționerul a explicat tot

Totuși, selecționerul Hugo Broos a decis să nu se complice și l-a convocat pe Malibongwe Khoza (21 de ani), de la Mamelodi Sundowns. Antrenorul și-a motivat decizia, precizând că nu vrea să se comită o nouă greșeală și în cazul lui Ngezana.

„Ceea ce trebuie făcut pentru a ne asigura că astfel de greșeli nu se mai repetă este să luăm notițe în fiecare meci. Este atât de simplu.

ADVERTISEMENT
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
Digi24.ro
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”

Reiterez, nimeni nu trebuie învinuit pentru aceasta, pentru că a fost o greșeală. Adică, în momentul în care nici jucătorul însuși nu își amintește că a primit un cartonaș galben în noiembrie 2023, iar apoi a fost suspendat doi ani mai târziu, trebuie să înțelegem că a fost greșeala tuturor.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă...
Digisport.ro
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă distruge”

Dar recunosc că a fost o mare greșeală din partea noastră, a tuturor. Și acum toată lumea știe că o astfel de greșeală nu ar trebui să se mai întâmple niciodată. Și nu se va mai întâmpla, pentru că Ngezana este suspendat și toți am luat la cunoștință asta”, a declarat selecționerul naționalei Africii de Sud, conform sundayworld.co.za.

Meme Stoica, declarație tare înainte de FCSB – Universitatea Craiova: „Dacă suntem cei...
Fanatik
Meme Stoica, declarație tare înainte de FCSB – Universitatea Craiova: „Dacă suntem cei din meciul cu Rapid…”. Câți spectatori sunt așteptați la derby. Exclusiv
„Ministerul a cerut o sumă mică pentru Steaua!” Giovanni Becali, reacţie categorică după...
Fanatik
„Ministerul a cerut o sumă mică pentru Steaua!” Giovanni Becali, reacţie categorică după ce Gigi Neţoiu vrea să preia echipa Armatei. Exclusiv
Singurii doi jucători pe care Sorin Cârțu i-a lăudat după Rakow – Craiova...
Fanatik
Singurii doi jucători pe care Sorin Cârțu i-a lăudat după Rakow – Craiova 2-0. „E nevoie de mai mulți Romanchuk”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
BREAKING | Șumudică revine! Ce echipă va antrena și când va începe treaba:...
iamsport.ro
BREAKING | Șumudică revine! Ce echipă va antrena și când va începe treaba: 'Are un acord'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!