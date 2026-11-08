Veste proastă pentru U Craiova în Conference League! Verdictul specialiștilor pentru ultimele trei meciuri

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Universitatea Craiova se pregătește pentru un final extrem de complicat al fazei ligii din Conference League! Cu trei etape rămase de disputat, oltenii se regăsesc într-o analiză realizată de Football Meets Data, platformă specializată în statistici pentru competițiile europene. Potrivit acesteia, echipa din Bănie are unul dintre cele mai dificile programe rămase în competiție, alături de Panathinaikos și St. Truiden. Iar adversarii pe care îi va întâlni Craiova explică de ce!

Universitatea Craiova, printre echipele cu cel mai greu program rămas în Conference League

Parcursul Universității Craiova în Conference League intră într-o etapă decisivă. Cu numai trei meciuri rămase din faza ligii, fiecare punct poate cântări enorm în lupta pentru continuarea aventurii europene. Platforma a a publicat o analiză a programului rămas pentru echipele participante, împărțind formațiile în funcție de dificultatea adversarilor pe care urmează să îi întâlnească.

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Universitatea Craiova se află în grupul celor trei echipe evidențiate pentru cele mai dificile programe, alături de Panathinaikos, din Grecia, și St. Truiden, din Belgia. Concluzia este cu atât mai importantă pentru olteni cu cât două dintre ultimele trei partide vor fi disputate în deplasare.

Brighton, Kairat Almaty și FC Copenhaga! Cele trei obstacole ale Universității Craiova

Programul rămas pentru Universitatea Craiova este unul solicitant, atât prin prisma adversarilor, cât și a deplasărilor pe care oltenii trebuie să le efectueze. Conform listei publicate de Football Meets Data, echipa din Bănie mai are de disputat următoarele partide:

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Brighton – Universitatea Craiova , în deplasare;

, în deplasare; Kairat Almaty – Universitatea Craiova , în deplasare;

, în deplasare; Universitatea Craiova – FC Copenhaga, pe teren propriu.

, programată pe 26 noiembrie. Urmează un drum lung până în Kazahstan, unde Craiova o va întâlni pe Kairat Almaty. Dincolo de valoarea adversarului, deplasarea presupune și un efort logistic important. Ultimul meci din faza ligii va fi disputat pe teren propriu, împotriva danezilor de la FC Copenhaga.

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Panathinaikos și St. Truiden, în aceeași situație cu Universitatea Craiova

Football Meets Data a inclus în categoria programelor dificile și alte două formații. Panathinaikos mai are de jucat în deplasare cu Nordsjælland și Freiburg, urmând să primească vizita lui Brighton. De cealaltă parte, belgienii de la Truiden vor întâlni Hajduk Split în deplasare, Ajax pe teren propriu și Lugano în deplasare.

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Toate cele trei echipe evidențiate în analiză au câte două partide de disputat pe teren străin în ultimele trei etape. În cazul Craiovei, prezența lui Brighton și FC Copenhaga pe lista adversarilor contribuie la imaginea unui final de fază a ligii complicat.

La polul opus, Football Meets Data a identificat trei formații cu un program considerat mai accesibil: Egnatia, Braga și CSKA Sofia. în această campanie europeană, mai are de disputat două partide pe teren propriu, cu Lincoln Red Imps și Kauno Žalgiris, și una în deplasare, cu Braga. Portughezii de la Braga vor juca împotriva celor de la KuPS și Egnatia pe teren propriu, respectiv cu Brann în deplasare. CSKA Sofia va întâlni Trabzonspor și Thun acasă, iar pe KuPS în deplasare.

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