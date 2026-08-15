Veste proastă pentru Universitatea Craiova! S-a accidentat și nu va juca la Galați. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a învins-o pe KuPS cu 2-1 și s-a calificat în play-off-ul Europa League, unde o va întâlni pe Ararat-Armenia, însă înainte de acest joc, campioana României va evolua pe terenul Oțelului în SuperLiga. Din informațiile FANATIK, Filipe Coelho nu se va putea baza la Galați pe francezul Simon Elisor (27 de ani), care se confruntă cu o problemă medicală.

Simon Elisor, indisponibil pentru partida Oțelul – Universitatea Craiova

Simon Elisor s-a accidentat înainte de partida cu KuPS și nu a fost inclus în lot pentru duelul de pe „Ion Oblemenco”, iar din informațiile FANATIK, fotbalistul transferat în această vară de campioana României se recuperează în continuare și nu va face parte din lot pentru meciul cu Oțelul Galați, care se va disputa duminică, de la ora 18:30.

ADVERTISEMENT

Gruparea din Bănie are nevoie de un succes pe terenul echipei pregătite de Stjepan Tomas, deoarece a obținut doar 6 puncte în primele 4 runde. Formația „alb-albastră” s-a impus clar în partidele cu UTA și Petrolul, ambele câștigate cu 4-0, dar a fost spulberată cu 5-1 de Dinamo și a suferit un eșec surprinzător pe teren propriu contra lui FC Argeș, 0-1.

Câte goluri a marcat Simon Elisor pentru Universitatea Craiova

, mutarea fiind anunțată în exclusivitate de FANATIK, iar francezul a debutat în meciul contra Universității Cluj din Supercupa României. Acesta a marcat primul său gol în partida din SuperLigă contra UTA-ei, iar apoi a înscris și în victoria cu Petrolul.

ADVERTISEMENT

Înainte de a se accidenta, Elisor a jucat în 7 meciuri pentru campioana României, fiind titular în 2 dintre ele. Rămâne de văzut dacă acesta se va reface înainte de . Duelul de pe „Ion Oblemenco” va avea loc joi, de la ora 20:00.

ADVERTISEMENT