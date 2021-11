Veste proastă primită de Casa Regală, legată de Castelul Peleș. Principesa Margareta și surorile ei au pierdut un proces

Moartea Regelui Mihai, survenită pe 5 decembrie 2017, a adus-o pe fata cea mare a monarhului, Margareta, în postura de conducător al Casei Regale. Titlul oficial dobândit este de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române.

”Titlul său dinastic este “Majestatea Sa Regina”, dar Majestatea Sa a decis să poarte titlul de “Custode al Coroanei” în împrejurările oficiale”, se arăta la momentul respectiv într-un comunicat oficial postat pe casaregala.ro.

Revenirea familiei regale în România, după Revoluția din decembrie 1989, nu a fost una foarte simplă, autoritățile de la București întârziind ani buni repunerea în posesie a , după abdicarea acestuia, din 30 decembrie 1947.

Casa Regală și-a reprimit proprietățile abia în 2001

Abia în 2001, la 12 ani de la Revoluție, Familia Regală a reușit – după un acord negociat cu guvernul român – să-și recupereze proprietățile. Rând pe rând, domeniul regal de la Săvârșin sau Castelul Peleș și Pelișorul de la Sinaia au reintrat în posesia Casei Regale.

Tot la capitolul retrocedări, Casa Regală a mai primit trei imobile și un teren în Capitală, 20.000 de hectare de pădure, o casă și câteva terenuri în Poiana Țapului, dar și câteva cabane amplasate în perimetrul Azuga-Predeal.

Acum aproape doi ani, în decembrie 2019, Consiliul Local Sinaia a hotărât însă impozitarea bunurilor imobile deținute de Casa Regală în celebra stațiune de pe Valea Prahovei, decizie care a stârnit imediat nemulțumirea urmașilor Regelui Mihai.

Casa Regală nu vrea să plătească taxe și impozite pentru imobile

Inițial, Principesa Margareta s-a adresat direct autoritățile locale, depunând o plângere la Primăria Sinaia, în ianuarie 2020, în care ataca aplicabilitatea respectivei hotărâri.

Plângerea prealabilă nr. 2265/23.01.2020 împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 223/19.12.2019, formulată de MS. Margareta a României, A.S.R. Principesa Elena a României, A.S.R. Principesa Sofia a României, A.S.R. Principesa Maria a României și dna. Irina Walker (surorile Margaretei) a fost luată în discuție în februarie 2020 de autoritățile locale.

”Dl. Primar arata ca in plangere se motivează faptul ca Hotararea Consiliului Local nr. 223/2019 a fost comunicata gresit catre Casa Majestatii Sale Regelui, care nu are personalitate juridica, dar cladirile sunt clar ale lor. Considera ca nu exista motiv sa li se dea curs plangerii.

Propune sa se admita in partea plangerea in ce priveste modificarea cu nume si prenume, dar in ceea ce priveste impozitarea este de parere sa ramana asa cum a fost aprobata prin HCL. 223/2019. Președintele de ședință supune aprobării propunerea dlui. Primar, care se adoptă în unanimitate”, se arată în decizia finală a Consiliului Local Sinaia, din februarie 2020.

Înfrângere în instanță pentru Principesa Margareta și pentru surorile ei

Consiliului Local Sinaia și – în vara anului trecut – au atacat în instanță hotărârea autorităților locale din Sinaia, de a impozita imobilele Casei Regale.

Potrivit informațiilor FANATIK, procesul declanșat – în care Primăria Sinaia și Consiliul Local Sinaia erau în rolul ”pârâților” – s-a terminat prost, acum câteva zile, pentru reprezentanții Casei Regale.

Astfel, conform FANATIK, magistrații au respins cererea de repunere a cauzei pe rol (de reluare a judecăţii), menținând suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate şi publicarea deciziei. Principesa Margareta și surorile ei au însă dreptul la recurs, dar la o instanță superioară.