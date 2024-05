Veste proastă primită de suporterii FCU Craiova: „Adiță și sora lui nu mai vor să bage bani. Diferența dintre clubul lui Rotaru și cel al lui Mititelu e de la cer la pământ”. Ce se întâmplă cu Bauza

FC U Craiova a fost părăsită de suporteri după scandalurile neterminabile din ultimii ani. Totul a culminat cu retrogradarea rușinoasă în liga a doua. Echipa lui Adrian Mititelu a terminat pe ultimul loc în Superligă, iar viitorul clubului este incert.

Echipa lui Mititelu, distrusă de fostul lider de galerie

. Acesta a precizat că mai toți jucătorii vor părăsi clubul în perioada următoare și a ținut să menționeze că nu a venit nicio ofertă pentru Bauza.

„Cu ce jucători am vorbit, au plecat de la echipă. Baeten va pleca sigur de la echipă. Bauza va pleca de la echipă. Nu cred că îl va cumpăra nimeni. Nu are nicio ofertă de nicăieri. Cu siguranță nu va pleca la FCSB sau în altă parte. Așteaptă să plece liber de contract pentru că nu poate să îl țină la liga a doua”, a explicat Andrei Preda la FANATIK SUPERLIGA.

”Până și copilul lui își dorește ca el să nu mai fie în fotbal”

. Andrei Preda a spus clar că fiul patronului, Adrian Mititelu Jr., nu mai are de gând să investească la echipă, întrucât a conștientizat că banii sunt cheltuiți degeaba. El a declarat:

„Din ce știu, Adiță nu vrea să mai bage niciun ban și nici sora lui. Au foarte multe datorii în Craiova. Au datorii pe la București. Este exclus ca echipa să mai fie ținută în liga a doua. Singura variantă e fuziunea. Noi nu acceptăm fuziune, nu acceptăm absolut nimic. Ne-a ajuns din 2015 să jucăm în liga a 4-a, să fim campioni la sate.

Până și copilul lui își dorește ca el să nu mai fie în fotbal. Vă dați seama, are 25-26 de ani și nu vrea să rămână sărac. Dacă Mititelu va rămâne la fotbal, ei vor fi săraci. Este o problemă la ei.

Eu nu am mai vorbit cu Adiță. De când am avut acel incident cu ei, nu am mai vorbit. Eu știam ce ni se pregătește. Să posteze pe internet unele chestii… Îi dau dreptate lui Adiță în ceea ce spune despre Adrian Mititelu. Băiatul nu vrea să mai bage bani la fotbal.

Să bagi 40 de milioane de euro și să fii campion numai la județ și să rămâi cu 50 de oameni la stadion e o problemă. A călcat tot în picioare. Sunt două echipe în oraș din cauza lui. Se ceartă lumea în oraș din cauza lui. Nu se mai poate continua cu această persoană. Noi nu vom mai merge cu acest om la stadion.”

”Diferența dintre clubul lui Rotaru și clubul lui Mititelu este de la cer la pamant”

Andrei Preda a transmis că la FC U Craiova, condițiile sunt deplorabile. Echipa nu se folosește de toate resursele pe care le are, iar juniorii fac antrenamente în niște condiții total neprielnice dezvoltării fotbalistice.

„Am spus acum 9 luni că echipa va retrograda. Această echipă care pretinde că e Universitatea Craiova, care are 2 terenuri de antrenament din 6, cu cea mai frumoasă bază sportivă din România. Sunt 6 terenuri de antrenament, doar două sunt folosite. Copiii și juniorii fac antrenamente la depou, la fostul stadion CFR, unde sunt șerpi și buruieni până la picioare.

Nu au condiții absolut deloc. Toți copiii vor să plece la CSU (n.r. Universitatea Craiova) pentru că nu sunt condiții. Cam asta este performanța acestui patron. Soluția e să fie o singură echipă la Craiova, dar fără acest om. Diferența dintre clubul lui Rotaru și clubul lui Mititelu este de la cer la pamant”, a precizat Andrei Preda la FANATIK SUPERLIGA.