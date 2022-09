După eliminarea din primul tur de la US Open, Simona Halep a trecut prin cea mai dificilă perioadă din punct de vedere personal, în ultimii ani. Jucătoarea a anunțat și a suferit o operație la nas.

Simona Halep nu mai joacă în 2022! Mesaj manifest publicat de româncă după divorț și operația la nas

Într-o postare pe pagina oficială de Instagram, a anunțat că sezonul 2022 este încheiat pentru ea, deși era în cursă pentru un loc la Turneul Campioanelor. Totuși, fostul lider mondial a declarat că mai are multe de spus în tenis și se va întoarce în 2023:

ADVERTISEMENT

“Bună ziua. Aș dori să vă informez despre situația mea actuală, să reflectez asupra a ceea ce s-a întâmplat în acest an, și, așa cum am făcut-o întotdeauna, să vă împărtășesc sentimentele.

După cum știți deja cu toții, pentru că am vorbit despre asta de multe ori, în februarie, am fost aproape să mă retrag din tenis pentru că nu credeam că am suficientă putere să revin în top 10.

ADVERTISEMENT

“Datorită lui Patrick, încet-încet am început să cred că încă mai pot juca la un nivel bun tenis”

Treceam prin multe momente anxioase și m-am gândit că este timpul să mă opresc pentru că este toxic din punct de vedere emoțional. Apoi am avut norocul să descopăr Academia lui Patrick, unde am simțit atâta pasiune, încât mi-am recăpătat și eu pasiunea pentru tenis.

Datorită lui Patrick, încet-încet am început să cred că încă mai pot juca la un nivel bun tenis. Am fost complet deschisă la tot ceea ce mi-a spus să fac, cum ar trebui să o fac și cât de mult ar trebui să fac. Am făcut totul. Obiectivul a fost clar: mi-am dat un an să revin în top 10.

ADVERTISEMENT

“De asta am făcut multe schimbări în echipa mea”

Când iau o decizie, dau totul și am avut încredere 100% în Patrick și am vrut ca oamenii lui și doar ai lui, să se ocupe de mine. De asta am făcut multe schimbări în echipa mea. Pentru că am simțit că e lucrul cel mai bun de făcut: să mă implic total în acest proiect.

A fost foarte dificil pentru că mereu pun presiune pe mine și să am cel mai bun antrenor alături a fost o presiune suplimentară pentru a câștiga și performa. Asta s-a încheiat cu atacul de panică de la Paris.

ADVERTISEMENT

Am simțit că Roland Garros momentul în care trebuie să joc grozav, după munca pe care am depus-o. Nu am putut să fac față presiunii și am cedat.

ADVERTISEMENT

“I-am cerut să aibă răbdare cu mine în următoarele șase luni”

Apoi am vorbit cu Patrick și i-am spus că trebuie să fiu mai relaxată pentru că nu pot să joc cu presiunea pe care o pun pe mine și i-am cerut să aibă răbdare cu mine în următoarele șase luni.

Fără așteptări. M-a ascultat, a fost de acord și m-a susținut 100%. După asta, am putut să joc cel mai bun tenis al meu. Și mult mai rapid decât m-aș fi așteptat, în doar două luni am fost înapoi în top 10. Obiectiv îndeplinit.

Apoi, când am pierdut la US Open, mi-am dat seama că sunt extenuată din punct de vedere mental. Am avut probleme de respirație de mai mulți ani și acestea s-au înrăutățit de-a lungul timpului. Astfel că am decis să ascult sfatul medicilor și să mă operez.

“De asta am făcut și partea estetică, pe care voiam să o fac demult timp, pentru că nu îmi plăcea nasul meu”

Nu aș fi putut să o fac mai repede pentru că niciodată nu am găsit trei luni în care să fac recuperare, pentru că tenisul a fost mereu prima prioritate în viața mea. Dar a fost momentul oportun în care să fac operația și, în același timp, să fac ceva pentru mine, ca persoană.

De asta am făcut și partea estetică, pe care voiam să o fac demult timp, pentru că nu îmi plăcea nasul meu. Așa că am făcut-o, am rezolvat partea funcțională și estetică. Știu că mulți mă înțelegeți.

“Ne vedem pe teren, 2023! Simt că am multe de făcut pe un teren de tenis și încă mai am câteva obiective”

Nu știu cât de mult va dura să mă recuperez, pentru moment nu mă gândesc la altceva decât la recuperare. Ce este clar, în acest an nu voi putea să concurez în turneele oficiale.

Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin cu de toate! Ne vedem pe teren, 2023! Simt că am multe de făcut pe un teren de tenis și încă mai am câteva obiective”, este mesajul manifest postat de Simona Halep.