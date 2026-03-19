Veste șoc din Serie A! Patronul clubului de pe loc de Champions League a murit

Formația Como, condusă de Cesc Fabregas, care se află pe locul 4 în Italia, și-a pierdut unul dintre patroni. Michael Hartono, care deținea micuța echipă alături de fratele său, a decedat la vârsta de 86 de ani. Informația a apărut în presa din Indonezia, țara sa de origine, după care a fost preluată de

Michael Hartono, care era acționar majoritar la echipa din Como împreună cu fratele său, Robert Budi Hartono, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Frații Hartono sunt cei mai bogați oameni din Indonezia și dețin un imperiu al tutunului, Djarum, însă au afaceri și în multe alte domenii, precum cel electronic și imobiliar.

Vestea dispariției fratelui cel mare, Michael Hartono, a ajuns rapid la urechile italienilor, după ce informația a fost lansată în primă fază în presa indoneziană, deși până în acest moment nu s-au oferit alte detalii despre circumstanțele morții miliardarului. Astfel, fiul său, Victor, va prelua acțiunile clubului Como, însă nu se știe dacă el își va dori să le și păstreze, fiind deja directorul general al companiei Djarum. El ar putea alege să se implice în fotbal sau să vândă toate acțiunile către unchiul său, în vârstă de 84 de ani.

Familia Hartono, alcătuită din cei doi frați, are o avere combinată de aproape 45 de miliarde de dolari. Michael Hartono, fratele decedat, a fost cel mai influent om de afaceri din Indonezia, însă în tinerețe a fost jucător profesionist de bridge (n.r. – joc de cărți), ba chiar a militat pentru includerea acestui sport în Jocurile Asiatice. Imperiul lor a început să se clădească în 1950, când tatăl celor doi frați, Michael și Robert, a cumpărat o fabrică de tutun falimentară, pe care a redenumit-o „Djarum” și care a devenit rapid cel mai mare producător de țigări cu cuișoare din Indonezia.

Cesc Fabregas vrea să o ducă pe Como în Champions League

La fel ca în afaceri, frații Hartono s-au descurcat de minune și în fotbal, unde au intrat în acționariatul lui Como în anul 2019. În doar 7 ani, echipa a fost adusă pe prima scenă a fotbalului italian, iar cu Cesc Fabregas la cârmă este gata să obțină un loc de Liga Campionilor la finalul acestui sezon,

Doar echipele de pe podium mai pot spera la un titlu de campioană, Como fiind pe locul 4 și la 14 puncte de Inter Milano, cu doar 9 meciuri rămase de disputat. În schimb, următoarele trei formații din clasament dau o luptă aprigă pentru ultimul loc de Champions League. asta dacă nu cumva AS Roma sau Bologna ar câștiga UEFA Europa League. În acest moment, AS Roma, Juventus și Como sunt despărțite de doar trei puncte și oricare dintre ele ar putea obține un loc de Liga Campionilor la finalul sezonului.