Veste șoc în lumea tenisului! Iga Swiatek, suspendată după ce a fost prinsă dopată. Prima reacție a fostei lidere WTA. Video

Iga Swiatek (2 WTA) a fost suspendată pentru dopaj. , cu care Simona Halep s-a „războit” în ultimii ani. Poloneza va fi suspendată o lună.

Veste șoc în lumea tenisului! Iga Swiatek, suspendată după ce a fost prinsă dopată

Veste cutremurătoare în lumea tenisului. , a fost suspendată din tenis pentru dopaj. Jucătoarea în vârstă de 23 de ani a fost testată pozitiv la trimetazidină în luna august.

În septembrie, Swiatek fusese suspendată provizoriu. Ea a lipsit în acea perioadă de la turneele Korea Open, China Open și Wuhan Open, iar absența de la aceste turnee a dus și la pierderea primului loc în ierarhia WTA.

Substanța respectivă optimizează procesele energetice la nivelul celulelor. Mai mult decât atât, protejează celulele inimii împotriva efectelor aportului de oxigen, conform comunicatului ITIA.

„Agenția Internațională de Integritate în Tenis (ITIA) confirmă astăzi că Iga Świątek, jucătoare de tenis în vârstă de 23 de ani din Polonia, a acceptat o suspendare de o lună în cadrul programului antidoping în tenis, după ce a fost depistată pozitiv cu substanța interzisă trimetazidină (TMZ) într-un eșantion în afara competiției în august 2024.

ITIA a acceptat că testul pozitiv a rezultat în urma unei contaminări a unui medicament reglementat fără prescripție medicală (melatonină), fabricat și vândut în Polonia, pe care jucătoarea îl luase pentru probleme legate de decalajul orar și de somn și că, prin urmare, încălcarea nu a fost intenționată.

Această decizie a fost luată în urma unor interviuri cu jucătoarea și anturajul său, a unor investigații și a unor analize efectuate de două laboratoare acreditate de WADA.

În ceea ce privește nivelul de culpă al jucătoarei, având în vedere că produsul contaminat a fost un medicament fără prescripție medicală reglementat în țara de origine și de achiziție a jucătorului și luând în considerare toate circumstanțele utilizării acestuia (precum și alte cazuri de produse contaminate în temeiul Codului mondial antidoping), acesta este considerat a fi la limita inferioară a intervalului.”, se arată în comunicatul oficial al ITIA.

Iga Swiatek a reacționat după ce a fost prinsă dopată

Poloneza a postat un clip pe platforma X în care a explicat exact ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns la acest rezultat în urma testării sale.

„Bună tuturor,

Situația pe care vreau să o expun astăzi cu voi este una destul de grea, ceva de care nu mi-am permis să vorbesc în ultimele două luni și jumătate. Acum pot face asta și sper că acest video va fi suficient de bun pentru a fi înțeles. Vreau să fiu transparentă cu voi și vreau să înțelegeți ce mi s-a întâmplat recent.

Pe data de 12 septembrie am aflat că testul meu anti-doping efectuat la 12 august, înaintea turneului de la Cincinnati, a fost pozitiv. A fost un șoc pentru mine, iar întreaga situație m-a făcut nerăbdătoare.

La început nu am înțeles cum a fost posibil sau de unde a venit, testul a arătat un nivel scăzut de trimetazidină, o substanță de care nu am auzit niciodată. Nici nu am știut de existența acestei substanțe, nu am întâlnit-o, la fel și oamenii din jurul meu. Am simțit totul ca pe o nedreptate, iar primele săptămâni au fost destul de haotice.

Am reacționat imediat și am cooperat cu ITIA. Analizele au arătat un nivel scăzut, ceea ce înseamnă că fie a fost vorba de un supliment contaminat, fie un medicament contaminat. Din acest motiv am făcut teste asupra tuturor suplimentelor pe care eu le folosesc, iar acestea au arătat că melatonina pe care o foloseam de mult timp, cea pe care am ingerat-o înaintea turneului de la Cincinnati, a fost contaminată în timpul fabricației.

A fost un șoc pentru mine, dar asta a explicat multe, iar identificarea sursei este cheia într-un astfel de caz. Imediat ce am aflat am încercat să dovedim că suplimentul era contaminat. Melatonina este importantă pentru mine, întrucât călătoresc foarte mult și se acumulează stres, ceea ce înseamnă că nu mă pot odihni corespunzător.

După ce am identificat sursa, am avut nevoie de timp pentru a ajunge la un rezultat final. Pe 12 septembrie am fost suspendată provizoriu, lucru care nu mi-a permis să particip la turneele din Asia și să îmi apăr poziția de lider mondial.

Este o consecință, dar pentru mine cel mai important lucru a fost să-mi dovedesc nevinovăția. Această experiență este cea mai grea din viața mea de până acum, dar am învățat multe. Faptul că am putut participa la Turneul Campioanelor și la Billie Jean King Cup mi-au adus multe emoții pozitive”, a spus Iga Swiatek.



