Veste șoc în showbiz-ul românesc! Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu și-au spus adio

Săptămâna începe cu o veste care va cutremura din temelii întregul showbiz autohton. După nouă ani în care au împărțit și bune, și rele, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au decis că e momentul să meargă pe drumuri separate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anunțul a fost făcut chiar de ei, amândoi, printr-un mesaj publicat recent în mediul online, drept mulțumire pentru fanii care le-au fost alături în toată această perioadă. „Eu și Vlad nu mai formăm un cuplu”, le-a transmis îndrăgita actriță, completată imediat de cel care de acum îi va fi doar prieten și coleg.

„Ce trebuie să înțelegeți este că 2020 a lăsat amprenta și asupra relației noastre. Cea mai mare greșeală pe care poți să faci e să te uiți pe tine, să uiți că ai alte nevoi față de nevoile partenerului, că-ți dorești alte lucruri de la viață”, a explicat Vlad, lăsând, totuși, de înțeles că sentimentele nu s-au risipit: „O iubesc pe fata asta!”, a mai spus el.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit

„Ăsta o să fie un video diferit, greu de făcut și cu atât mai greu de digerat, însă îl facem pentru că voi ne-ați fost întotdeauna alături, ne-ați susținut și unii dintre noi ați și crescut alături de noi și meritați să știți adevărul de la noi, oricât de dureros sau greu de crezut ar fi. Cris și cu mine ne-am despărțit.

ADVERTISEMENT

Se poate să rămânem prieteni după 9 ani de relație și, mai mult decât atât, o să ne avem spatele unui celuilalt. E greu, într-adevăr, avem trei săptămâni de când plângem încontinuu.

Am perpelit decizia asta pe toate părțile și am ajuns la concluzia că e cel mai corect lucru pe care putem să-l facem pentru noi ca indivizi. Ce trebuie să înțelegeți este că că 2020 a lăsat amprenta și asupra relației noastre.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cea mai mare greșeală pe care poți să faci e să te uiți pe tine, să uiți că ai alte nevoi față de nevoile partenerului, că ai alte aspirații, că-ți dorești alte lucruri de la viață. O iubesc pe fata asta!”, a dezvăluit Vlad Gherman.

Dar cine a avut curajul să aducă în discuție acest subiect delicat? Ei bine, Cristina și-a dat seama că sunt extrem de diferiți și au ajuns în punctul în care povestea lor de dragoste trebuie să ia sfârșit, așa că a pus imediat piciorul în prag.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Eu și Vlad nu mai formăm un cuplu. Am decis împreună că e mai bine să o luăm pe drumuri separate, însă rămânem prieteni. Am avut foarte mult timp la dispoziție în care am stat împreună și nu am mai lucrat foarte mult.

Am avut timp să discutăm și ne-am dat seama că suntem foarte diferiți, că ne dorim lucruri diferite și că ne aflăm în puncte diferite ale evoluției noastre. Toate momentele pe care le-am trăit au fost extrem de frumoase.

ADVERTISEMENT

Au fost 9 ani în care am trăit cât poate trăiesc alții într-o viață, doar că există momente, pentru că așa e în viață, nu e numai lapte și miere. Am avut și momente grele prin care am trecut, pe care am preferat să le ținem pentru noi și am lăsat să se vadă doar părțile bune, fericite și multă iubire, ceea ce a și fost.

Eu am fost cea care a inițiat discuția. În momentul în care ne-am cunoscut și am început această poveste de dragoste eram foarte tineri. Din acel moment am făcut cam tot împreună, am lucrat împreună, am jucat.

ADVERTISEMENT

Undeva pe drum am uitat să mai fim atenți la nevoile noastre, la ce ne doream noi ca indivizi. Și eu îl iubesc pe băiatul ăsta. Și rămânem prieteni buni în continuare și colegi. O să filmăm în continuare pentru serialul ”Adela” și o să prezentăm împreună. Fetelor, Vlad e liber acum. Trebuia să detensionez atmosfera puțin”, a explicat Cristina Ciobănașu.