Veste șoc în Spania! Suporterul care l-a numit „maimuță” pe Vinicius riscă să ajungă după gratii

La Liga ia măsuri serioase împotriva rasismului! Suporterul care l-a agresat verbal pe Vinicius riscă să ajungă la închisoare. Vezi despre ce pedeapsă este vorba și când se va da verdictul.
Dragos Petrescu
21.03.2026 | 21:28
Veste soc in Spania Suporterul care la numit maimuta pe Vinicius risca sa ajunga dupa gratii
Suporterul Sevillei care l-a numit „maimuță” pe Vinicius riscă să ajungă după gratii // FOTO: colaj Fanatik
În 2023, în cadrul unui duel din La Liga între Sevilla și Real Madrid, disputat pe Estadio Ramon Sanchez Pisjuan, un suporter al andaluzilor l-a jignit grav pe Vinicius. Superstarul grupării „blanco” a fost pus în nefericita ipostază de victimă a rasismului, fiind numit în repetate rânduri „maimuță”. În plus, acestuia i-au fost adresate câteva onomatopee, similare sunetelor produse de primate. După aproximativ trei ani de la respectivul eveniment, agresorul riscă să ajungă la pușcărie.

Fanul Sevillei care l-a jignit pe Vinicius poate ajunge la închisoare!

Potrivit informațiilor apărute în presa din Spania, suporterul andaluzilor va fi judecat de către Tribunalul Provincial din Sevilla pentru acest act de rasism pe data de 29 aprilie. Conform celor de la Mundo Deportivo, Parchetul cere o pedeapsă de un an și nouă luni de închisoare cu executare pentru agresor, fapta sa fiind catalogată drept o crimă împotriva integrității umane.

I s-a adresat lui (n.r – lui Vinicius), insultându-l în mod repetat cu un evident dispreț față de culoarea pielii, proferând împotriva sa strigăte și gesturi cu caracter rasist, generând astfel niște sentimente de frustrare, rușine și umilință pentru victimă, cu consecința afectării demnității sale intrinseci. În plus, aceste insulte și gesturi au avut loc în fața unui public numeros de televiziune, radio și mass-media, ceea ce intensifica gravitatea faptei”, a declarat Parchetul din Sevilla.

Oficialii din LaLiga și cei ai clubului Real Madrid sunt și ei implicați în acest caz. La rândul său, clubul FC Sevilla a anunțat că pedeapsa cu închisoarea pentru un an și nouă luni a acuzatului ar putea fi majorată și cu o interdicție pe toate stadioanele din Spania pentru o perioadă de doi ani.

Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce...
Digi24.ro
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”

Campionatul spaniol, implicat din ce în ce mai des în scandalurile de rasism

Dacă condamnarea va fi confirmată, aceasta ar fi a noua pentru rasism la nivelul primului eșalon al fotbalului spaniol. Vinicius a fost implicat în trei dintre ele, dar nu este singurul. Samu Chukwueze, jucătorul celor de la Villarreal, reprezintă un alt exemplu de atlet afectat de aceste incidente cu tentă rasistă, pe care oficialii ligii spaniole le analizează în prezent.

Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca...
Digisport.ro
Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca în filme”. De la ce a pornit totul
Pe lângă incidentele din campionatul intern, Vinicius a fost implicat în astfel de scandaluri și în UEFA Champions League. Cel mai recent exemplu vine din meciul-tur cu Benfica, din playoff-ul pentru calificarea în optimile de finală ale competiției, care a avut loc în luna februarie a acestui an. Atunci, fotbalistul brazilian a fost numit „maimuță” de cinci ori de către Gianluca Prestianni, jucătorul echipei lui Jose Mourinho.

Legenda lui Dinamo, accident groaznic de mașină, cu doar 3 zile înainte de...
Fanatik
Legenda lui Dinamo, accident groaznic de mașină, cu doar 3 zile înainte de debutul în prima ligă: „Am ieșit prin parbriz”
WTA Miami 2026. Gabriela Ruse, eliminată după un meci dificil cu Madison Keys
Fanatik
WTA Miami 2026. Gabriela Ruse, eliminată după un meci dificil cu Madison Keys
Accidentare de ultim moment la echipă națională înainte de barajul Turcia – România....
Fanatik
Accidentare de ultim moment la echipă națională înainte de barajul Turcia – România. Mircea Lucescu a ales deja înlocuitorul, decizie foarte surprinzătoare
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Buget uriaș pentru echipa din SuperLiga care a pierdut ultimele cinci meciuri la...
iamsport.ro
Buget uriaș pentru echipa din SuperLiga care a pierdut ultimele cinci meciuri la rând! Cine e arătat cu degetul pentru forma modestă: 'Sunt bani mulți acolo'
