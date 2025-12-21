Sport

Veste șoc înainte de FCSB – Rapid: a fost condamnat la închisoare pentru un banner rasist la derby!

Un suporter al FCSB a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru un mesaj rasist afișat pe Arena Națională, chiar înainte de derby-ul cu Rapid.
Alex Bodnariu
21.12.2025 | 12:44
Veste soc inainte de FCSB Rapid a fost condamnat la inchisoare pentru un banner rasist la derby
ULTIMA ORĂ
Lovitură pentru un suporter FCSB! A fost condamnat la închisoare pentru rasism
ADVERTISEMENT

Un suporter al celor de la FCSB a fost condamnat la închisoare cu suspendare chiar înainte de derby-ul cu Rapid. Incidentul a avut loc în urmă cu două sezoane, tot la o partidă cu giuleștenii, disputată pe Arena Națională, iar instanța a dat verdictul abia acum.

Suporterul FCSB, condamnat la închisoare cu suspendare pentru un mesaj cu caracter rasist

Fapta s-a produs pe 5 noiembrie 2023, la un meci jucat pe Arena Națională. Atunci, ultrasul roș-albaștrilor a afișat în tribună un banner cu mesaj rasist, „Mori, ț*gane!”, îndreptat către rivalii din Giulești.

ADVERTISEMENT

Pentru acest gest, suporterul a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare cu suspendare. Instanța a stabilit și un termen de supraveghere de doi ani. Pedeapsa a fost anunțată la scurt timp înainte de un nou FCSB – Rapid, un meci care se anunță tensionat.

Judecătorii au reținut mai multe infracțiuni în sarcina inculpatului. Este vorba despre incitare la ură, violență sau discriminare, dar și despre utilizarea în public a simbolurilor rasiste sau xenofobe.

ADVERTISEMENT
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul...
Digi24.ro
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul devenit vânzător de arme

Bărbatul și-a recunoscut integral fapta. Acest lucru a permis admiterea acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat cu Parchetul. Informațiile apar în hotărârea publicată pe rejust.ro. Suporterul poate face apel la decizie.

ADVERTISEMENT
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după...
Digisport.ro
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii

Giuleștenii au cerut măsuri pentru stoparea mesajelor rasiste

Au existat și în trecut alte scandaluri legate de mesaje cu caracter rasist afișate la derby-urile din Capitală. Victor Angelescu a vorbit chiar în acest an despre mesajele discriminatorii scandate de fanii galeriilor rivale la partidele în care joacă Rapid și a cerut măsuri clare.

„Nu este prima dată când se scandează asemenea lozinci. Nu e prima dată când facem sesizări în acest sens către organele avizate. Nu se iau măsuri. Cred că a existat un singur eveniment, dar nu a fost rasist, ci xenofob, la meciul lui Sepsi. Oricum, până la întreruperea meciului, normal ar fi trebuit să se anunțe prin stație. Sunt niște pași care trebuie urmați și cred că, dacă ar fi urmați, poate se mai liniștesc spiritele. Nu ne doream o întrerupere a meciului”, spunea Victor Angelescu.

ADVERTISEMENT

Poziția lui Mihai Stoica legată de scandările cu caracter rasist din timpul meciurilor din Superliga

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, are însă o altă părere. Oficialul campioanei României a postat în urmă cu câteva luni un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre scandalul mesajelor rasiste de la meciurile cu Rapid. Acesta a fost criticat pentru modul în care a abordat situația, el nefiind parte dintr-o categorie discriminată.

„Subiectul rasism pe stadion e fals!

Niciun stelist sau, mai nou, susținător al FCSB nu are vreo problemă cu țiganii sau, mai nou, cu rromii.

Mai mult decât atât, sunt foarte mulți suporteri de-ai noștri de etnie rromă, mult mai mulți decât rapidiști probabil. Eu am mulți prieteni țigani și n-am făcut niciodată vreo diferențiere între români și rromi, așa cum n-am făcut și nu fac între români și străini sau între caucazieni și afroamericani.

Am avut și vom avea mereu…
În pădurea cu alune…
Cine ține cu Steaua (ambele variante)…
…fac parte din folclorul galeriilor”, este doar o parte din mesajul publicat de MM Stoica.

Kylian Mbappe l-a egalat pe Cristiano Ronaldo! Cum i-a răspuns starul lusitan la...
Fanatik
Kylian Mbappe l-a egalat pe Cristiano Ronaldo! Cum i-a răspuns starul lusitan la scurt timp după acest moment. Update
Antrenorul cu care Rapid a bătut-o pe FCSB cu 5-1, sfaturi pentru giuleșteni...
Fanatik
Antrenorul cu care Rapid a bătut-o pe FCSB cu 5-1, sfaturi pentru giuleșteni înainte de derby: „Trebuie să profiți de ură!”
Andrew Tate, umplut de sânge la revenirea în ring! Adversarul controversatului influencer a...
Fanatik
Andrew Tate, umplut de sânge la revenirea în ring! Adversarul controversatului influencer a surprins pe toată lumea. „Este o legendă. Eram gata să-mi iau viața”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Gigi Becali s-a dus peste jucătorii de la FCSB și a distrus un...
iamsport.ro
Gigi Becali s-a dus peste jucătorii de la FCSB și a distrus un fotbalist de față cu toți colegii: 'Atât poți! Te rog eu frumos, lasă mingea să intre, nu o mai scoate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!